Кременчужан закликають до виготовлення каверів-невидимок

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 2 580

Рукодільниць Кременчука та району запрошують до виготовлення маскувальних каверів для українських воїнів. Для цього необхідно мати гачок, нитки та натхнення. Кременчуцький підприємець Сергій Каптан надав відео з виготовлення такого маскувального каверу, щоб усі охочі змогли долучитися.

— У цьому є велика потреба, це рятує життя. Є різні способи виготовлення, це — один з них. Охочі можуть їх робити вдома, ввечері перед телевізором. Можна зробити або повністю готові або лише основу (в'язану частину), адже основа це трудомісткий процес, — зауважив Сергій Каптан.

Основи під маскувальні кавери або вже готові "кавери-неведимки" можна передати Сергію Каптану особисто (050-305-4555), залишити у редакції Телеграфа або передавати безпосередньо знайомим військовим на передові позиції.