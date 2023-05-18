Кременчужан закликають до виготовлення каверів-невидимок

Рукодільниць Кременчука та району запрошують до виготовлення маскувальних каверів для українських воїнів. Для цього необхідно мати гачок, нитки та натхнення. Кременчуцький підприємець Сергій Каптан надав відео з виготовлення такого маскувального каверу, щоб усі охочі змогли долучитися.
Основи під маскувальні кавери або вже готові "кавери-неведимки" можна передати Сергію Каптану особисто (050-305-4555), залишити у редакції Телеграфа або передавати безпосередньо знайомим військовим на передові позиції.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.