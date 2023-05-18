На Кременчуччині вигоріло пів гектара сухої рослинності — рятувальники ДСНС погасили пожежу

За минулу добу у Кременчуцькому районі рятувальники двічі виїжджали на виклики.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління ДСНС
Вчора, 17 травня, о 18.39, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності поблизу села Битакове озеро Глобинської громади.
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 19.33, а о 19.58 її повністю погасили. На гасіння залучалися 5 чоловік 6-го державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця техніки. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність на площі 0,5 га.
Вчора рятувальники також виїжджали на виклик у Кременчуці для надання допомоги хворій жінці з великою вагою, яка впала та не могла самостійно піднятися з підлоги. Рятувальники 16-ї ДПРЧ допомогли жінці піднятися з підлоги.
Кременчуцьке управління ДСНС Полтавщини звертається до усіх громадян із застереженням не випалювати суху рослинність та нагадує, що за це передбачена адміністративна відповідальність:
Рятувальники просять дотримуватись правил пожежної безпеки. Це дуже надважливо для збереження екосистем та в умовах воєнного стану.
У випадку коли ви бачите особу, яка намагається підпалити суху рослинність негайно телефонуйте за номером 101 та 102!
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