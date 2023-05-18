На Кременчуччині вигоріло пів гектара сухої рослинності — рятувальники ДСНС погасили пожежу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 221

За минулу добу у Кременчуцькому районі рятувальники двічі виїжджали на виклики.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління ДСНС

Вчора, 17 травня, о 18.39, до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності поблизу села Битакове озеро Глобинської громади.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу о 19.33, а о 19.58 її повністю погасили. На гасіння залучалися 5 чоловік 6-го державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця техніки. Внаслідок пожежі знищена суха рослинність на площі 0,5 га.

Вчора рятувальники також виїжджали на виклик у Кременчуці для надання допомоги хворій жінці з великою вагою, яка впала та не могла самостійно піднятися з підлоги. Рятувальники 16-ї ДПРЧ допомогли жінці піднятися з підлоги.

Кременчуцьке управління ДСНС Полтавщини звертається до усіх громадян із застереженням не випалювати суху рослинність та нагадує, що за це передбачена адміністративна відповідальність:

штраф на громадян — від 3060 до 6120 грн , а на посадових осіб — від 15300 до 21420 грн .

, а на посадових осіб — . Ті самі дії, вчинені в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду: штраф для громадян — від 6120 до 12240 грн , а на посадових осіб — від 21420 до 30600 грн .

Рятувальники просять дотримуватись правил пожежної безпеки. Це дуже надважливо для збереження екосистем та в умовах воєнного стану.

У випадку коли ви бачите особу, яка намагається підпалити суху рослинність негайно телефонуйте за номером 101 та 102!