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У Кременчуцькому районі продовжують підпалювати суху рослинність - є загроза торфовищам

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 152

 

ДСНС обіцяє максимально жорстко карати осіб, які підпалюють суху траву - оштрафовано вже 20 паліїв

У Кременчуцькому районі збільшилась кількість підпалів сухої рослинності. Крім величезної шкоди для екології та природи, адже підпали знищують усю живність, вони також створюють серйозну загрозу для торфовищ.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він нагадав, що на території Кременчуцького району є поклади торфу і якщо внаслідок підпалів вони загоряться, то погасити таку пожежу буде дуже складно.

ДСНС прийняла рішення жорстко карати паліїв. Уже складено понад 20 адмінпротоколів про притягнення до відповідальності за такі правопорушення, — заявив Олег Лєднік.

Він заявив, що розміри штрафів залежить від заподіюваної шкоди та категорії винних у підпалах осіб. 

Кременчуцьке управління ДСНС Полтавщини звертається до усіх громадян  із застереженням не випалювати суху рослинність та нагадує, що за це передбачена адміністративна відповідальність:

  • штраф на громадян — від 3060 до 6120 грн, а на посадових осіб — від 15300 до 21420 грн.

Ті самі дії, вчинені в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду: штраф  для громадян — від 6120 до 12240 грн, а на посадових осіб — від 21420 до 30600 грн.

Рятувальники просять  дотримуватись правил пожежної безпеки. Це дуже надважливо для збереження екосистем та в умовах воєнного стану.

У випадку коли ви бачите особу, яка намагається підпалити суху рослинність негайно телефонуйте за номером 101 та 102!

Підпали трави на Кременчуччини: яка за це відповідальність
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА торф'яники підпал ДСНС штрафи
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