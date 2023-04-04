У центрі Кременчука невідомі прикріпили до ручки машини страйкбольну гранату

4 квітня, близько 8.00, біля багатоповерхівки на вул. Івана Мазепи, невідомі прикріпили до ручки Chevrolet предмет, схожий на гранату.
На місці працювала слідчо-оперативна група. Предмет вилучили та направили на експертизу.
За попередньою інформацією, це була страйкбольна граната.
Патрульна поліція нагадує, у разі виявлення підозрілого предмета — потрібно телефонувати за номерами: 101, 102.
У разі виявлення вибухонебезпечної знахідки, необхідно:
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