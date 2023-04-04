У Полтаві кримінальник посеред вулиці намагався зґвалтувати школярку

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Третього квітня, близько 18.00, неподалік вулиці Глобинська в Полтаві невідомий чоловік напав на 15-річну дівчину. Про це поліцію повідомили перехожі.

Як повідомили у пресслужбі поліції, невідомий напав на неповнолітню, яка поверталась зі школи додому. Фігурант повалив дівчину на землю та намагався зґвалтувати. Дитина почала вириватись, кричати та кликати на допомогу. Після цього нападник утік.

— Отримавши повідомлення про напад на дитину, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, експертна служба та працівники кримінальної поліції. До розшукових заходів долучились оперативники Полтавського районного управління поліції, працівники кримінального аналізу та оперативних служб обласного апарату. У ході оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, нам вдалося встановити особу нападника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець, який нещодавно звільнився з місця відбування покарань. Наразі слідчі затримали фігуранта. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та тримання під вартою, — розповів Олег Нагайцев, начальник відділу поліції №1.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.153 (Сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі визнання вини судом, фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.