Підпали трави на Кременчуччини: яка за це відповідальність

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 152

Розміри штрафів та кількість років позбавлення волі за диверсію

Настає тепла весняна пора — час, коли люди починають випалювати сухостій. Але це категорично заборонено - за такі дії передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність.

Як повідомили в Патрульній поліції Кременчука, за випалювання сухостою передбачені такі штрафи:

для громадян від 3 060 до 6 120 грн;

для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

- Ця відповідальність посилюється в умовах воєнного стану, адже українські герої-рятувальники щодня гасять пожежі, розбирають завали, розміновують території — цілодобово на варті нашої безпеки, вирішують критично важливі завдання. Та замість цього їм доводиться ще й виїжджати на виклики та ліквідовувати підпали сухої трави. Не додавайте рятувальникам роботи! - наголошують кременчуцькі патрульні.

Крім того, такі пожежі в нічний час йдуть на користь ворожій авіації та диверсійним групам, отож спалювання сухостою буде прирівнюватися до пособництва загарбникам.

Стаття 113 ККУ. Диверсія

Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, - карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, - караються позбавленням волі строком 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 3 березня палала трава у Кам'яних Потоках, а 4 березня у Кременчуці.