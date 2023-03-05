Як кременчуцький бізнес адаптує робочі місця для військових, що отримали інвалідність

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 170

Українське видання LIGA.net дослідило думки провідних компаній держави про те, що вони запропонують ветеранам з інвалідністю після перемоги України у війні. У рамках матеріалу опитали компанії Ferrexpo, Укрзалізниця та Метінвест. Перші дві – серйозні гравці не лише в Україні, а й у Кременчуцькому районі. Тож ми вирішили детально розповісти про те, як саме ці компанії працюють для адаптації робочих місць для військових.

Актуальність питання

За даними ООН, під час першої фази війни було поранено понад 16 700 військових та цивільних. Понад 11 000 ветеранів отримали інвалідність унаслідок війни, свідчить дослідження Києво-Могилянської академії (дані за 2019 рік). Як змінилася ця кількість після великого вторгнення – невідомо. З озвучених цифр – на кінець 2022-го загинули до 13 000 українських захисників, казали в Офісі президента.

Відкрите питання – скільки поранених рано чи пізно зможуть повернутися на цивільну роботу.За рік до повномасштабної війни українські ветерани масово стикалися з проблемами пошуку роботи, розповідали у Програмі реінтеграції ветеранів IREX. За їхніми даними, 59% ветеранів мали складнощі пошуку робочого місця, 32% – відчували, що їх не хотіли брати на роботу.

Український бізнес вже почав адаптувати робочі місця під військових, що отримали інвалідність. Зокрема, такі компанії є і в Кременчуцькому районі.

Ситуація на ринку праці: вакансій для людей з інвалідністю у Кременчуці небагато

Станом на 3 березня 2023 року, на сайті WORK.ua розміщено 369 вакансій для різноманітних пошукачів у містах Кременчук та Горішні Плавні. Лише на 22 із них готові розглядати людей з інвалідністю. Зокрема, пропонуються вакансії продавців-консультантів, ІТ-фахівців та операторів колл-центрів.

Досвід і приклад гірничо-збагачувальних комбінатів Ferrexpo

Більш ніж 600 співробітників компанії Ferrexpo, яка володіє залізорудними гірничо-збагачувальними комбінатами у Кременчуцькому районі на Полтавщині, зараз проходять службу в лавах Збройних сил України. Підприємства Ferrexpo зберігають за ними робочі місця. У компанії запевняють, що у поранених працівників буде можливість лишитися у компанії.

Усе це завдяки Програмі перекваліфікації, комфортного та інклюзивного повернення ветеранів та ветеранок війни до роботи після перемоги України. На запитання про основні задачі цієї Програми, у Ferrexpo відповіли, що основним є визначити та мінімізувати будь-які бар’єри, які можуть виникнути під час адаптації працівників на роботі після повернення з війни. Програма включатиме вектори медичної та психологічної допомоги, особистих та профорієнтаційних консультацій, додаткове навчання співробітників з інвалідністю та створення інклюзивного робочого середовища.

Наприклад, Ferrexpo забезпечуватиме повний медогляд працівників для визначення необхідності в лікуванні, розробку індивідуальної програми реабілітації та оздоровлення, санаторно-курортне лікування (як особисте, так і для всієї сім’ї) та протезування у разі необхідності. Також передбачені індивідуальні психологічні консультації для ветеранів війни та членів їх родин.

На базі медико-санітарної частини Ferrexpo вже створено необхідні умови для надання медичних послуг з реабілітації та оздоровлення ветеранів та ветеранок війни, завдяки чому з 24 лютого 2022 року вже 209 учасників та учасниць бойових дій, які не є співробітниками підприємств Ferrexpo, отримали безоплатні послуги реабілітації. Компанія спрямувала на це понад 500 тисяч гривень. У Ferrexpo всі працівники мають можливість отримання індивідуальних психологічних консультацій. Наразі компанія розширює програму для надання первинної психологічної підтримки військовослужбовцям, роботу з посттравматичними синдромами та супровід під час адаптації в колективі, в цивільному житті та робочому середовищі, а також робота з сім’ю.

Медико-санітарна частина Ferrexpo у 2022 році спрямувала понад 500 тисяч гривень на безкоштовне обслуговування і послуги для 209 ветеранів російсько-української війни, які не є працівниками компанії

У Ferrexpo проводять перегляд умов роботи за професіями, на яких працювали мобілізовані працівники, з метою створення для них можливості продовжувати працювати за тою самою спеціальністю після повернення з війни навіть з певним видом інвалідності. На основі проведеного аналізу виконується робота по адаптації умов роботи, щоб певні обмеження не впливали на можливість працювати за виробничими професіями людям з інвалідністю. Також в компанії визначено ряд професій, які будуть максимально підходити для колишніх військовослужбовців і дозволять ветеранам та ветеранкам професійно реалізуватися.

Компанія також турбується про здоров’я своїх працівників під час несення служби в лавах ЗСУ. Всі працівники проходять навчання по наданню долікарської медичної допомоги на полі бою. Компанія забезпечує їх засобами захисту коштом підприємства, включаючи бронежилети, літню і зимову форми, тактичне взуття і рукавички, каски, аптечки для військових за стандартами НАТО. Також компанія надає допомогу при лікуванні у прифронтових шпиталях. Сімʼям загиблих співробітників компанія виплачує матеріальну допомогу у розмірі 500 тисяч гривень.

Як Укрзалізниця готується адаптувати умови праці для ветеранів з інвалідністю?

У промисловому Кременчуці Укрзалізниця відіграє важливу роль. За інформацією видання LIGA.net на фронт пішли 8000 співробітників державної компанії. Всього Укрзалізниця налічує понад 300 тисяч співробітників.

8000 співробітників Укрзалізниці зараз захищають Україну від збройної агресії росії

У національному перевізнику також готують ґрунт, аби повертати ветеранів з інвалідністю до попередньої роботи. Наприклад, для ветеранів Укрзалізниці, які працювали на пасажирському напрямку, облаштовують робочі місця під їхні потреби та проводять перенавчання, якщо «стару» роботу неможливо виконувати.

«Один з прикладів – історія 20-річного провідника Андрія Собковського, який був мобілізований та внаслідок поранення втратив обидві ноги. УЗ оплатила лікування, та після першого курсу реабілітації ми запропонували йому доєднатися до нашого контакт-центру. Зараз він працює дистанційно зі зверненнями пасажирів. Цими днями Андрій проходить курс реабілітації в клініці Protez Foundation у штаті Міннеаполіс, США», – розповідає Анастасія Золотарьова з Укрзалізниці.

В Укрзалізниці підсумовують, що 819 залізничників було поранено, 353 – загинули. Ще не менше 123 втратили житло. Їм (або родинам загиблих) компанія виплачує компенсації в 1000–60 000 грн, залежно від обставин.

Висновки

Український та кременчуцький бізнес разом із державою вже зараз мають займатися створенням інклюзивних середовищ та можливостей для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. Будемо слідкувати за цією темою в Кременчуці й розповідатимемо вам про інші бізнеси району, які так само чинять поступ у цій сфері.







