Вчора 8 кременчужан вакцинувалися COVID-19

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4 березня у Кременчуці не реєстрували нових випадків захворювання на COVID-19. Водночас на лікарняних ліжках в інфекційних шпиталях залишаються 16 пацієнтів.

Як повідомили у Кременчуцькій міській раді, протягом суботнього дня щеплення отримали 8 осіб:

1 бустерна доза – 4;

2 бустерна доза – 4.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 118 445 (252 дитини до 12 років);

2 дози отримали – 117 034 (218 дітей до 12 років);

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 34 320;

2 бустерні дози отримали – 4 412.

Кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що на Черкащині виявили «Кракен», а значить Omicron XBB.1.5 все ближче до Кременчука.