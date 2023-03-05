Вчора 8 кременчужан вакцинувалися COVID-19

4 березня у Кременчуці не реєстрували нових випадків захворювання на COVID-19. Водночас на лікарняних ліжках в інфекційних шпиталях залишаються 16 пацієнтів.
Як повідомили у Кременчуцькій міській раді, протягом суботнього дня щеплення отримали 8 осіб:
Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:
Кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer, Janssen і CoronaVac з 9.00 до 18.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадуємо, що на Черкащині виявили «Кракен», а значить Omicron XBB.1.5 все ближче до Кременчука.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер