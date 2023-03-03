Omicron XBB.1.5 все ближче до Кременчука: на Черкащині виявили «Кракен»

Ще у 2-х областях України виявили та підтвердили «Кракен» — мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2.
Як повідомили Центру громадського здоров'я МОЗ України (ЦГЗ), цього тижня, за результатами секвенування у власній референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів, «Кракен» підтвердили хворим на COVID-19 у сусідній Черкаській та далекій Львівській областях.
Завдяки роботі секвенатора та команди фахівців ЦГЗ вдалося опрацювати майже тисячу зразків.
Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» в Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України», станом на 1 березня циркуляцію «Кракена» на Полтавщині не реєстрували.
Відтак 6 областей мають підтверджений варіант нового штаму:
Доступна та безоплатна вакцинація проти COVID-19 — це найбільш ефективний метод запобіганню тяжких наслідків захворювання.
Сьогодні людям як ніколи легко отримати щеплення. Навіть не потрібно мати декларації з сімейним лікарем. Ви просто приходите до найближчого медзакладу або Центру вакцинації.
На вихідних кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, чи варто боятися «Кракена».
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер