Omicron XBB.1.5 все ближче до Кременчука: на Черкащині виявили «Кракен»

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 62

Ще у 2-х областях України виявили та підтвердили «Кракен» — мутацію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2.

Як повідомили Центру громадського здоров'я МОЗ України (ЦГЗ), цього тижня, за результатами секвенування у власній референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів, «Кракен» підтвердили хворим на COVID-19 у сусідній Черкаській та далекій Львівській областях.

Завдяки роботі секвенатора та команди фахівців ЦГЗ вдалося опрацювати майже тисячу зразків.

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» в Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України», станом на 1 березня циркуляцію «Кракена» на Полтавщині не реєстрували.

Відтак 6 областей мають підтверджений варіант нового штаму:

Сумська (де був перший пацієнт);

Закарпатська;

Тернопільська;

Одеська;

Черкаська;

Львівська.

— Нагадую, що попри властивість штаму Omicron XBB.1.5 переноситися пацієнтами легше, він має здатність передаватися швидше. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше, — наголосила Оксана Кошалко, керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ.

Доступна та безоплатна вакцинація проти COVID-19 — це найбільш ефективний метод запобіганню тяжких наслідків захворювання.

Сьогодні людям як ніколи легко отримати щеплення. Навіть не потрібно мати декларації з сімейним лікарем. Ви просто приходите до найближчого медзакладу або Центру вакцинації.

— Щеплення проти COVID-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років. Перед вакцинацією не треба проходити обстежень, приймати специфічні ліки або дотримуватись дієти, воно безоплатне та ефективне, — заявив Андрій Пашинний, керівник відділу імунізації ЦГЗ.

На вихідних кременчуцькі медики запрошують отримати щеплення вакцинами Pfizer і CoronaVac з 8.00 до 13.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Лікаря Бончука, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, чи варто боятися «Кракена».