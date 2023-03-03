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Кременчук попрощався з військовим Михайлом Чаловським, який не зміг побачити онука

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 253

 Військовий деякий час вважався безвісти зниклим

Сьогодні, 3-го березня, у Кременчуці прощалися з солдатом Михайлом Чаловським, який загинув 9 лютого в районі населеного пункту Кліщіївка, Донецької області.

 

Прощання з військовим відбулося у Міському палаці культури. Попрощатися з Героєм прийшли близькі, знайомі та представники міської влади поклали квіти до домовини огорнутої синьо-жовтим стягом.

 

Михайло Валентинович Чаловський народився 11 червня 1973 року у Кременчуці. Закінчив 16 гімназію, яку через кілька років закінчила і його донька Вікторія.

— Михайло був шибуршним учнем, але славним хлопцем. Коли вперше побачила, що він загинув у Бахмуті, то мені стало страшно... плакала, він був хорошим учнем, — розповіла вчителька англійської мови Валентина Олексіївна.

Михайло працював на різноманітних підприємствах Кременчука. Одним з останніх місць роботи стала Піщанська громада, де Михайло був зварювальником.

— Знав Михайла багато років, виріс у нас на районі. Добрий, хороший, чуйний хлопець. Від знайомих дізнався, що він пішов добровольцем на війну. Це дуже важка втрата як для родини, так і всіх, хто його знав, — зазначив Віталій.

 

Призвали Михайла на військову службу під час мобілізації 14 вересня 2022 року. Служив помічником гранатометника в роті штурмового батальйону військової частини А-4010. Загинув боєць 9 лютого 2023 року в районі населеного пункту Кліщіївка, Донецької області. До останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові.

На російсько-українській війні загинув Михайло Чаловський з Кременчука

 

— З початку агресивних дій з боку російської федерації Михайло добровольцем пішов до нашого Кременчуцького РТЦК та СП й був направлений в одну зі штурмових бригад, яка брала участь у зоні бойових дій. Він був стрільцем, помічником гранатометника штурмового батальйону. Швидко вивчив військову спеціальність. При ході штурму військових позицій, на жаль, 9 лютого він загинув під населеним пунктом Кліщіївка Донецької області.

На жаль, тривалий час наші хлопці не могли витягнути його. Дана дільниця постійно переходила між військами. Через деякий час наші хлопці витягнули його.

Доньку викликали з-за кордону, вона на жаль через бойові дії виїхала в іншу країну. Йому назавжди залишиться 49 років. У нього залишилася донька, онук, зять, — розповів військовий з позивним «Художник».

На жаль, Михайло Чаловський так і не зміг побачити та поняньчитися з маленьким онуком.

Схилившись на одне коліно, кременчужани утворили живий коридор пошани. Коли виносили тіло загиблого захисника, біля Міського палацу культури ключем пролетіли птахи.

  

Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі поховали Михайла Чаловського на Алеї Слави Свіштовського цвинтаря, поруч з іншими полеглими захисниками України.

 

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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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