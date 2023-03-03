90 поїздок на «передок» та 1000 пиріжків: як волонтери Кременчуччини допомагають захисникам

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 287

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався із неймовірними волонтерами, які щодня допомагають нашим захисникам на фронті. Вони збирають кошти, ремонтують техніку, закуповують, що потрібно. Тим часом «крило допомоги» з Недогарок «перетворило» етносадибу на волонтерський штаб: тут нині смажать пиріжки та чаклують на перемогу

Із Віталієм Горбом та Русланом Погорільцем ми зустрілися у етносадибі «Кучерява хата» у Недогарках. Чоловіки саме привезли чергову партію продуктів жінкам, які чи не щодня готують домашню їжу нашим хлопцям.

- Тут капуста, морква, картопля. Куди покласти, Віталіно? - каже волонтер Сергій Григорович Горб.

Етносадиба «Кучерява хата», де раніше приймали гостей, перетворилася на волонтерський штаб, кухню та склад продуктів. Допомагає простий люд Піщанської громади.

- Звичайні люди допомагають - приносять овочі, борошно, олію, яблука - хто що має. Закрутки, печиво. Буває, мені донатять, я сама закуповую каву в великих пакетах, потім фасую, - розповідає Віталіна Нетребко, власниця садиби. Коли волонтери розповіли про потреби наших захисників, я просто одного дня виклала пост про допомогу у Фейсбук. І дівчата прийшли і стали готувати. А зараз нам кажуть: ви зробите? І ми просто робимо. І чаклуємо на перемогу.

За раз жінки готують 20 літрів маринованої капусти, до 15 кілограм вінегрету, 12-15 кілограмів козацької каші або плову. Роблять мед з лимоном, хлопці це дуже люблять. - Мені дуже подобається, що люди допомгають, гуртуються. Дехто соромиться сюди приносити продукти, то я в постах пишу - готуйте вдома, машина їхатиме в такий-то час.

Про потреби захисників Віталіна дізналася від чоловіків-волонтерів. Сергій Горб на «передок» їздить із 2014 року, здійснив вже 90 поїздок.

Приблизно так виглядає вантаж на передок

- Після повномасштабного вторгнення Сергію Григоровичу прийшлося збільшити команду, бо дуже роботи побільшало, - згадує Руслан Погорілець. - Я знаю багато хлопців, які за 9 років війни стали командирами, тому вони кажуть, що робити - і ми збираємо. Долучається до нашого волонтерства дуже багато людей нашої громади та Кременчука. Це і звичайні люди, і бізнесмени. Це і учні, і вчителі, і їх батьки. Дуже активна - 5 ліцей, гарно налагоджена в них робота. Зібрали на старлінки та генератор.

Нині «кістяк» команди - це Сергій Горб, його сини Віталій та Ігор, а також Руслан Погорілець. Всіх, хто допомагає, з вдячністю називають «крило допомоги». Не на камеру кажуть, що є місцеві підприємці, які здатні перерахувати не одну сотню доларів, якщо хлопцям на нулі терміново потрібно полагодити машину чи купити необхідні речі.

Нещодавно до шпиталю у Дніпрі потрапило багато поранених бійців. За кілька годин чоловіки зібрали кожному по пакету речей - починаючи від капців, закінчуючи зубною щіткою.

Волонтери

Віталій Горб каже, що насправді, не зважаючи на потужний волонтерський рух у країні у хлопців дуже великі потреби.

- Роботи дуже багато. І люди, які тут сидять, і думають, що це десь там, далеко - дуже помиляються, - каже Віталій. - Востаннє їздили на «нуль» з Русланом двома бусам, забитими під зав’язку. Там була і техніка, і одяг, і продукти, що приготували наші жінки.

Віталій поєднує волонтерство із роботою на ПрАТ «Кременчукгаз».

Тим часом «Кучерявою хатою» шириться неймовірний запах смажених пиріжків. На кухні - чотири жінки смажать на замовлення чергову сотню смакоти.

У кожної з цих жінок - на фронті сини.

Швидкість рухів жінок на кухні - просто заворожує. А коли вони заспівали разом пісень, пораючись із тістом, на очі навернулися сльози.

- Ми там їм не можемо допомогти, то робимо що можемо. Напечемо пиріжків, наваримо кулішу, козацької каші. Що нам замовляють, те й робимо. Дуже хлопці полюбляють сало з часником, - розповідає Віра Москалик, мама бійця. - З Віталіною ми «на дзвіночку». Наготуємо, насмажимо, ще й чарів наколдуємо і з душею відправляємо нашим хлопцям на фронт.







«Кучерява хата» кучерявої майстрині приймає гостей під Кременчуком

Якщо ви маєте змогу та бажання допомогти волонтерам, про яких ми розповіли, долучайтеся, зв’язок через їх особисті сторінки:

Віталій Горб

Руслан Підгорець

Віталіна Нетребко