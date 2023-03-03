ВПО можуть отримати грошову допомогу від Норвезької ради: хто саме

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 60

Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC) відкрила реєстрацію на отримання багатоцільової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають в районах, постраждалих внаслідок бойових дій та потребують термінової фінансової підтримки для забезпечення основних потреб.

Як повідомили в NRC, реєстрація відкрита для всіх серед зазначених вище категорій та триватиме до 20 березня 2023 року. Водночас грошову допомогу надаватимуть найуразливішим категоріям з-поміж людей, які зареєструвалися.

Сума допомоги становить 6 660 грн, що дорівнює 2 220 грн на три місяці на кожного члена сім’ї, але не більше як на 5 осіб.

Виплата здійснюється на український банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку.

Як зареєструватися

Для того, щоб зареєструватися, необхідно завантажити один із месенджерів WhatsApp або Viber на свій смартфон.

Для реєстрації через WhatsApp треба додати до контактів номер 0 800 609 844 та відправити на нього повідомлення з текстом «Привіт».

Для реєстрації через Viber, треба буде відскакувати QR-код, який розміщений на картинці.

Після цього у своєму діалоговому вікні ви отримаєте повідомлення з інструкціями, яких необхідно дотримуватися для успішної реєстрації.

— Якщо через велике навантаження на систему виникнуть технічні збої, не хвилюйтесь і спробуйте зареєструватись пізніше, — зауважили в NRC.

Додаткова інформація:

«гаряча» лінії NRC — 0 800 302 007;

електронна пошта ua.info@nrc.no.

Найбільш поширені питання та відповіді за посиланням.

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