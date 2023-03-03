На війні загинув ексдепутат Полтавської облради з Кременчуччини Віталій Кабачок

Під Бахмутом загинув депутат обласної ради VII скликання Віталій Іванович Кабачок. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної ради.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинської громади Кременчуцького району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді.
Був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня 2023 року.
Поховають Героя 4 березня на Батьківщині, у селі Гриньки Градизької громади.
Віталій Кабачок був багатогранною і цілеспрямованою людиною, мав тверду волю і щире серце. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати. Світла пам'ять про Віталія Івановича назавжди залишиться в наших серцях.
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№ 9 від 2 березня 2023Читати номер