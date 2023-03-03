Полтавська ОВА хоче задіяти розробки науковців КрНУ у сферах екології та ЖКГ

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Влада Полтавщини хоче задіяти розробки науковців Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у сферах екології та житлово-комунального господарства. Про заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін 2 березня під час робочого візиту до Кременчука.

— Питання енергоефективності, енергоменеджменту дуже актуальне сьогодні. І це стосується усіх комунальних закладів області. Є програма з енергоефективності в області, плануємо виділяти кошти у цих напрямках для того, щоб зробити наші заклади більш енергоефективними. Зараз відпрацьовуємо це питання з департаментом капітального будівництва та ЖКГ, з департаментом економіки та іншими профільними департаментами, до яких відносяться заклади освіти, охорони здоров'я. Я впевнений, що той науковий потенціал, який є у закладі, допоможе нам більш ефективно працювати. Директори відповідних департаментів прийдуть до університету і відпрацюють механізми співпраці, — сказав Дмитро Лунін.

Крім того, на обласному рівні відновили програму щодо підтримки наукової діяльності, тож хочуть виділяти кошти для закладів вищої освіти.