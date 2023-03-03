ТЪ перевірив, на що у Кременчуці найбільше зросли ціни цього тижня, а які товари подешевшали

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 411

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби щоденно проводить моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району, а наприкінці тижня надає цю інформацію до районної військової адміністрації.

Сьогодні на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік ознайомив журналістів з моніторингом цін від Держпродспоживслужби. Редакція «Кременчуцького Телеграфа» вирішила перевірити звіт чиновників та побувала у найближчих супермаркетах.

Згідно з офіційним моніторингом цього тижня найбільше подорожчали:

морква (на 7,48 грн);

капуста білокачанна (на 3,75 грн);

цибуля ріпчаста (на 2,85 грн);

яйця (на 2 грн);

макаронні вироби (на 1,45 грн).

Варто зазначити, що рекордсменами подорожчання, мабуть, стали огірки свіжі та перець болгарський. Проте, вони не відносяться до соціально значущих товарів, а тому ціни на них чиновники не моніторять.

Найбільше подешевшали буряк (на 1,15 грн), дизельне пальне (на 1,5 грн) та автогаз (на 0,35 грн).

Перевірка цін, названих у звіті чиновників мінімальними, в основному відповідали тим, що ми побачили у супермаркетах. Але не всі.

Так, в моніторингу Держпродспоживслужби мінімальна ціна макаронних виробів названа у 21,80 грн за кг. Ми знайшли макарони по 18,90 за кг.

Чиновники назвали мінімальну ціну пакета гречки (800 г) у 44,50 грн, а ми у сусідньому маркеті знайшли пакет такої ж ваги по 41,90 грн.

Найбільша вартість бензину на думку чиновників була 50 грн за літр. Згідно з нашим моніторингом цін на АЗС вчора два оператори ринку продавали бензин А-95 на своїх заправках по 51 грн за літр.

Отже, незначні розбіжності у звіті знайти за бажанням можна, але на 95% він відповідає реаліям ринку.

Подорожчання овочів борщового набору пояснюють сезонним фактором, а здешевлення автомобільного пального продовжується вже другий місяць поспіль.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» - 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.