Держпродспоживслужба знизила ціни на деякі товари на Полтавщині: як можна поскаржитись

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Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області постійно контролює ціни на товари, які мають істотну соціальну значущість, для запобігання їх неконтрольованому зростанню. У період з 14 по 16 лютого 2023 року працівниками управління було здійснено 11 контрольних перевірок з питання дотримання суб’єктами господарювання порядку формування цін на соціально значущі харчові продукти та лікарські засоби на території Полтавської, Лубенської та Оржицької ОТГ.

Про це Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області повідомляє на своєму офіційному сайті.

У ході цих перевірок порушення порядку формування цін було встановлено на 7 об’єктах. У результаті ціни були знижені до економічно обґрунтованого рівня шляхом зниження торговельної надбавки на деякі товари з 47% до 10%.

Зокрема, знижено ціну на:

олію соняшникову рафіновану ТМ «Олейна» з 72,30 грн до 60,60 грн (торговельну націнку знижено з 31% до 10%),

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці) ТМ «Зарог» 900 мл з 34,00 грн до 28,30 грн (торговельну націнку знижено з 32% до 10%),

борошно пшеничне вищого ґатунку ТМ «Хуторок» 5 кг з 135,00 грн до 100,00 грн (торговельну націнку знижено з 47% до 10%),

батон вагою 400 грамів з 18,80 грн до 16,50 грн (торговельну націнку знижено з 26% до 10%).

Головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області нагадують,

Якщо ви побачили необґрунтоване завищення ціни на соціально значущі товари, про це можна повідомити Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефонами цілодобової «гарячої лінії» - 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.