Держпродспоживслужба знизила ціни на деякі товари на Полтавщині: як можна поскаржитись

Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області постійно контролює ціни на товари, які мають істотну соціальну значущість, для запобігання їх неконтрольованому зростанню. У період з 14 по 16 лютого 2023 року працівниками управління було здійснено 11 контрольних перевірок з питання дотримання суб’єктами господарювання порядку формування цін на соціально значущі харчові продукти та лікарські засоби на території Полтавської, Лубенської та Оржицької ОТГ.
Про це Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області повідомляє на своєму офіційному сайті.
У ході цих перевірок порушення порядку формування цін було встановлено на 7 об’єктах. У результаті ціни були знижені до економічно обґрунтованого рівня шляхом зниження торговельної надбавки на деякі товари з 47% до 10%.
Зокрема, знижено ціну на:
Головному управлінні Держпродспоживслужби у Полтавській області нагадують,
Якщо ви побачили необґрунтоване завищення ціни на соціально значущі товари, про це можна повідомити Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефонами цілодобової «гарячої лінії» - 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер