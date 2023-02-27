Легкоатлетка з Кременчука Валерія Лапа завоювала золото чемпіонату України

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 119

24-26 лютого у Києві відбувся чемпіонат України серед ДЮСШ та СДЮШОР з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2008-2009 р.н. У змаганнях взяли участь 410 спортсменів з усіх регіонів України. Кременчук представила вихованка КДЮСШ №1 та спорт-ліцею ім Піддубного Валерія Лапа. Спортсменка тренується під керівництвом тренера Вікторії Козлової.

Валерія Лапа стала чемпіонкою та виборола золоту медаль в бігу на 60 метрів з бар’єрами. Валерія також була другою у стрибках в довжину та першою у потрійних стрибках.