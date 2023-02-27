Двоє спортсменів з Кременчука отримуватимуть стипендію від Кабінету міністрів

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 74

Фахівець Полтавського регіонального центру «Інваспорт» Валерій Львович Лекумович отримуватиме стипендію від Кабінету міністрів. Також стипендію отримуватиме майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу серед спортсменів з інвалідністю Віталій Францович Островський.

Відповідне розпорядження від 10 лютого № 129-р опублікували на сайті. Спортсмени отримуватимуть стипендію протягом 10 місяців (з березня 2023 року).

Згідно з розпорядженням стипендію Кабінету Міністрів України призначили видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту строком на один рік.