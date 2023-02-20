Моніторинг цін у Кременчуцькому районі за минулий тиждень: овочі подорожчали, а газ подешевшав

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Споживач

Моніторинг цін у Кременчуцькому районі за минулий тиждень: овочі подорожчали, а газ подешевшав

Сьогодні, 18:43 Переглядів: 155

 

Куди можна поскаржитись на завищені ціни

Ціни на овочі «борщового набору» зростають, що пояснюється сезонним фактором. За тиждень подорожчали морква, капуста, буряк та цибуля. А от ціни на картоплю, попри той же сезонний фактор, навпаки знизились. Як і на зріджений газ для автомобілів.

Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводять щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Протягом минулого тижня моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торговельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона» та на автозаправках різних операторів.

Працівники Держпродспоживслужби не виявили випадків необґрунтованого завищення цін у торговельних закладах Кременчуцького району.

У разі виявлення випадків завищення цін можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.
На завищені ціни можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.
 

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Держпродспоживслужба моніторинг цін Кременчуцька РВА
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 7 від 16 лютого 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

Всі pdf

Вверх