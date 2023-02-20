Моніторинг цін у Кременчуцькому районі за минулий тиждень: овочі подорожчали, а газ подешевшав

Сьогодні, 18:43 Переглядів: 155

Куди можна поскаржитись на завищені ціни

Ціни на овочі «борщового набору» зростають, що пояснюється сезонним фактором. За тиждень подорожчали морква, капуста, буряк та цибуля. А от ціни на картоплю, попри той же сезонний фактор, навпаки знизились. Як і на зріджений газ для автомобілів.

Працівники відділу захисту споживачів та контролю за регульованими цінами Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби проводять щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Протягом минулого тижня моніторинг цін проводили у магазинах найбільших торговельних мереж – «Маркетопт», «Оптовичок», «АТБ» та «Ілона» та на автозаправках різних операторів.

Працівники Держпродспоживслужби не виявили випадків необґрунтованого завищення цін у торговельних закладах Кременчуцького району.

У разі виявлення випадків завищення цін можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів – 050 726 8962.

На завищені ціни можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

