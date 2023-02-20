Кременчуцькі Боні і Клайд побили дідуся

Сьогодні, 18:26 Переглядів: 487

Сьогодні, 20 лютого, у Кременчуці, біля ринку чоловік напідпитку побив поряд стоячого дідуся. Про це повідомили очевидці.

Як стало відомо «Кременчуцькому телеграфу», чоловік та жінка на підпитку лежали на підлозі одного із торгових центрів та обіймалися. Поруч з ними стояв дідусь який роздивлявся свій чек. Коли п'яному чоловікові щось «стрельнуло у голову» він підвівся та почав зі спини бити дідуся й відбирати у того пакет з продуктами. Небайдужі схопили нападника, вивели з приміщення та викликали патрульну поліцію.

Як повідомили очевидці, патрульна поліція приїхала, але після їх від'їзду винуватці продовжили знаходитись на території торгового центру.