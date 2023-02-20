Кременчуцькі спортсмени завоювали нагороди на легкоатлетичних змаганнях

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 142

З 17 до 19 лютого у Києві відбувся головний легкоатлетичний зимовий чемпіонат України у приміщенні. У ньому взяли участь понад 300 українських спортсменів, які змагалися у 13 дисциплінах. Федерація легкої атлетики України присвятила ці змагання всім захисникам країни та янголам спорту.

У ньому взяла участь вихованка КДЮСШ №1 Анастасія Рєзникова. Вона виборола срібло у п’ятиборстві. Готувала спортсменку до змагань Заслужений тренер України Вікторія Козлова.

Варто зазначити, що юні вихованці цього спортивного закладу також здобули перемоги у відкритому чемпіонаті Полтавської області з легкоатлетичного двоборства у приміщенні серед юнаків та дівчат 2010/11, 2012/13 р.н., який проходив 18 лютого 2023 року у м. Гребінка.

Вітаємо Грак Марію — І місце, Єременка Артема — І місце, Грак Катерину — II місце! До змагань спортсменів готували Заслужений тренер України Вікторія Козлова та тренер-викладач Катерина Шайдова.

Бажаємо нашим спортсменам та їх тренерам нових спортивних досягнень!