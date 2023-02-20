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У Кременчуці запрацював постійний пункт збору даних для допомоги переселенцям

Сьогодні, 17:34 Переглядів: 182

Перелік категорій та умови отримання допомоги від ООН

У Кременчуці запрацював постійний пункт збору даних для отримання фінансової допомоги переселенцям. Як повідомили у Благодійному фонді «Право на захист», що працює у партнерстві з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), в області поновили збір даних для отримання фінансової допомоги переселенцям Полтавщини.

Відтепер переселенців приймають по вул. Майора Пугача (колишня Ватутіна), 7 з понеділка по п'ятницю з  08:00 – 16:00. 

Подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть родини, що не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 грн на особу та належать до таких категорій:

  • переселенці, які перемістилися після 24.02.22;
  • особи, що не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у Полтавській області;
  • люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.

До того ж на допомогу мають право переселенці, що мають хоча б один із критеріїв вразливості (для всіх 3 вищезазначених категорій):  

  • родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • Родини з однією або кількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;
  • Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Заявки приймають особисто. У пресслужбі управління Верховного комісара ООН у справах біженців додали, що від початку кампанії із надання допомоги на Полтавщині заявки подали 1 880 осіб. Більшість з них вже отримали допомогу.

Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00).

Детальна інформація про грошову допомогу та адреси офісів в інших регіонах — телеграм-каналі.

Нагадаємо, донорами БФ є управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ця організація вже збирала дані у Кременчуці та Кременчуцькому районі.

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Автор: Дарія Згура
Теги: переселенці допомога допомога ВПО
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