У Кременчуці запрацював постійний пункт збору даних для допомоги переселенцям

У Кременчуці запрацював постійний пункт збору даних для отримання фінансової допомоги переселенцям. Як повідомили у Благодійному фонді «Право на захист», що працює у партнерстві з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), в області поновили збір даних для отримання фінансової допомоги переселенцям Полтавщини.
Відтепер переселенців приймають по вул. Майора Пугача (колишня Ватутіна), 7 з понеділка по п'ятницю з 08:00 – 16:00.
Подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть родини, що не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 грн на особу та належать до таких категорій:
До того ж на допомогу мають право переселенці, що мають хоча б один із критеріїв вразливості (для всіх 3 вищезазначених категорій):
Заявки приймають особисто. У пресслужбі управління Верховного комісара ООН у справах біженців додали, що від початку кампанії із надання допомоги на Полтавщині заявки подали 1 880 осіб. Більшість з них вже отримали допомогу.
Гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00).
Детальна інформація про грошову допомогу та адреси офісів в інших регіонах — телеграм-каналі.
Нагадаємо, донорами БФ є управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Ця організація вже збирала дані у Кременчуці та Кременчуцькому районі.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер