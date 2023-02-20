У Миргороді автомобіль зніс зупинку

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18 лютого, у Миргороді сталася ДТП. Про це повідомили у Миргородському райвідділі поліції.

Автомобіль Nissan Rogue, яким керував 38-річний водій в'їхав та зруйнував зупинку громадського транспорту на вулиці Гоголя. Ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав. Пошкоджень зазнали автомобіль, зупинка та дорожні знаки. Чоловіка доставили до медичного закладу для обстеження. Під час оформлення матеріалів поліцейські з’ясували, що вміст алкоголю в крові водія склав 4,65 проміле, що у 23 рази перевищило норму.

Відносно порушника поліцейські склали два протоколи: за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного засобу та іншого майна (ст.124 Кодексу України про адміністративні порушення) та за керування транспортним засобом особою у стані алкогольного сп’яніння (ч.1 ст.130 КУпАП).



