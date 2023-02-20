Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук

«Слід очікувати можливого загострення», — Ігнат про 23-24 лютого

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 393

 Скупчення російської авіації дійсно триває, але ЗСУ та протиповітряна оборона готова до нових атак

23-24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення, можливі декілька хвиль ракетних ударів. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише LB.ua.

Тож у ці дні варто слідкувати за сигналами тривоги та не орієнтуватися лише на інформацію про наявність пусків. 

«Росія може залякувати, але є офіційні виступи нашого військово-політичного керівництва держави. Наголошували вже не раз, що готуються та можливі провокації вже 23 числа (лютого). Бо у них це теж сакральна дата — «День защитника отечества» або «День советской армии и военного морского флота». Для них це одне з найбільш сакральних свят...  Наступний день, 24 лютого — це річниця вторгнення на нашу землю. Тому в ці два дні можна очікувати кілька хвиль тих атак. Бо ворог, очевидно, завжди це робить. Використовує дати або напередодні них», — сказав Ігнат.

Юрій Ігнат додав. що скупчення російської авіації дійсно триває, але — на летовищах.

«Це — близько 40 летовищ на окупованій території, в Криму, Білорусі. Ці летовища приймають різні типи авіації, яка використовується в атаках. Кількість авіації, що ворог накопичив на початку агресії, залишається такою самою й зараз. Це понад 700 літальних апаратів загалом — літаки тактичної авіації, гелікоптери, ударні та військово-транспортні. Це все знаходиться там. Ми вже наближаємося до 300-го збитого літака. Також до 300 вражених вертольотів. Попри втрати, противник може поповнювати техніку… Ми володіємо інформацією про кількість техніки та потенційні загрози, які можуть виникати», — зазначив Юрій Ігнат.

Водночас він запевнив, що ЗСУ та протиповітряна оборона готова до нових атак.

«Наша справа — зберігати спокій та дотримуватися сигналів тривоги. Раніше ми могли собі передбачати пуски ракет, коли вони відбуваються, всі очікують стандартних дій та того, що можна не ховатися. Але по Києву та Запоріжжю взяли та вдарили «Кинджалами». Це було буквально кілька тижнів тому. Або ж думаємо, що вночі ракетного удару не буде. Та він буде вранці. Однак взяли та вдарили вночі. Так, невеликою кількістю ракет... Тому слід очікувати на нестандартні дії ворога. Можливого загострення», - попередив речник Повітряних сил.

«Велика проблема – канібалізм російських ракет»: захисник неба над Кременчуком військовий «Сатир»


1
Автор: Олеся Данилова
Теги: повітряні сили Юрій Ігнат війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 7 від 16 лютого 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

Всі pdf

Вверх