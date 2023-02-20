У Полтаві зареєстрували випадок смерті від грипу

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У Полтаві зареєстрували смерть від грипу. Як повідомили в Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, у дорослого хворого був підтверджений випадок грипу штаму А, він перебував у Полтавській обласній клінічній інфекційна лікарня. Це другий випадок з початку епідемічного сезону.

Водночас у Кременчуці таких випадків — не реєстрували, розповів «Кременчуцькому Телеграфу» завідувач відділу Кременчуцького районного відокремленого підрозділу «Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб» Андрій Поляков.

За даними обласного центру, у цілому по Полтавщині станом на 19 лютого 2023 року спостерігається стабілізація захворюваності на грип, показники не перевищують епідемічний поріг, спостерігається циркуляція вірусів грипу А (переважно) та В.

За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіло 5 тис. 966 осіб, що на 9% менше попереднього тижня, з них дітей — 2 тис. 721.

Найвищий показник захворюваності в Оржицькій, Сенчанській, Новоселівській, Великобагачанській громадах (високий рівень інтенсивності).

Крім того, в області циркулюють аденовірус, риновірус, РС-вірус, метапневмовірус, SARS-CoV-2.

Нагадаємо, з 6 по 12 лютого у Полтавській області на гострі респіраторні інфекції включно з COVID-19 захворіли 6 тис. 550 осіб, серед захворілих 3 тис. 237 дітей, що складало 49% від усіх захворілих.

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