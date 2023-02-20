Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Здоров'я

У Полтаві зареєстрували випадок смерті від грипу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 284

У Кременчуці подібних випадків — немає

У Полтаві зареєстрували смерть від грипу. Як повідомили в Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, у дорослого хворого був підтверджений випадок грипу штаму А, він перебував у Полтавській обласній клінічній інфекційна лікарня. Це другий випадок з початку епідемічного сезону.

Водночас у Кременчуці таких випадків — не реєстрували, розповів «Кременчуцькому Телеграфу» завідувач відділу Кременчуцького районного відокремленого підрозділу «Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб» Андрій Поляков.

За даними обласного центру, у цілому по Полтавщині станом на 19 лютого 2023 року спостерігається стабілізація захворюваності на грип, показники не перевищують  епідемічний поріг, спостерігається циркуляція вірусів грипу А (переважно) та В.

За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції (включно з COVID-19) захворіло 5 тис. 966 осіб, що на 9% менше попереднього тижня, з них дітей 2 тис. 721.

Найвищий показник захворюваності в Оржицькій, Сенчанській, Новоселівській, Великобагачанській громадах (високий рівень інтенсивності).

Крім того, в області циркулюють аденовірус, риновірус, РС-вірус, метапневмовірус, SARS-CoV-2.

Нагадаємо, з 6 по 12 лютого у Полтавській області на гострі респіраторні інфекції включно з COVID-19 захворіли 6 тис. 550 осіб, серед захворілих 3 тис. 237 дітей, що складало 49% від усіх захворілих.

Victoria, Darwin, Austria та Phuket: грип наближається

0
Автор: Олеся Данилова
Теги: грип смерть Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 7 від 16 лютого 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 6 від 9 лютого 2023

№ 5 від 2 лютого 2023

№ 4 від 26 січня 2023

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

Всі pdf

Вверх