Victoria, Darwin, Austria та Phuket: грип наближається

Разом із сплеском коронавірусної хвороби з початком холодів чекають і звичного нам грипу. «Кременчуцький ТелеграфЪ» з'ясував, які штами циркулюватимуть цього року, як вберегтися від вірусу та розпитав лікарів про особливості щеплення дітей проти грипу
Станом на сьогодні у Кременчуці та районі рівень захворюваності відповідає звичайному, характерному для даного періоду року. Водночас у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України попереджає про наближення сезону підвищеної захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.
Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» завідувач цієї установи Андрій Поляков, за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я в епідемічному сезоні 2022-2023 років в Північний півкулі очікується циркуляція чотирьох штамів вірусу грипу:
Тому, за словами фахівця, на перший план виходять всі можливі засоби захисту від респіраторних вірусних інфекцій. Адже виконання простих правил може вберегти від тяжкої хвороби.
Кому та як варто вакцинуватись проти грипу
Найкращий захист від грипу — це вакцинопрофілактика, впевнена лікарка, заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надія Боровик.
Вона каже, що до найближчим часом до аптечних мереж Кременчука очікують надходження декількох видів вакцин проти грипу. Вони захищають від чотирьох штамів, які прогнозують на конкретний епідсезон.
Так, очікують надходження вакцин ДжіСі Флю квадривалент (Південна Корея), «Ваксігрип тетра» (Франція), «Інфлувак» (Нідерланди). Вони використовувались минулого та позаминулого епідсезону. Надія Боровик акцентує, що щепитись варто щороку, ці вакцини пожиттєвий імунітет не дають. І навіть якщо після щеплення людина захворіє на грип, то він буде без ускладнень.
До речі, за словами лікарки, Міністерство охорони здоров'я ще в минулий епідсезон дозволило одночасну вакцинацію проти коронавірусу та грипу. Таким чином, якщо людина йде на щеплення проти COVID-19, можна в іншу руку поставити вакцину проти грипу.
Як вакцинувати проти грипу дітей
Вакцинація проти грипу в календарі щеплень дітей є рекомендованою. Придбати її можна власним коштом. Лікарка радить пройти вакцинопрофілактику дітям віком від 6 місяців і дорослим без обмеження за віком.
Надія Боровик також зазначила, що у всі діти, які хворіли на грип минулого року — були нещепленими. Перебіг хвороби в дітей може бути різним. Дехто переніс відносно легко на амбулаторному лікуванні, але були й випадки з важкими ускладненнями. Тож вакцинуватись — варто.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер