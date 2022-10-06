Victoria, Darwin, Austria та Phuket: грип наближається

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 146

Разом із сплеском коронавірусної хвороби з початком холодів чекають і звичного нам грипу. «Кременчуцький ТелеграфЪ» з'ясував, які штами циркулюватимуть цього року, як вберегтися від вірусу та розпитав лікарів про особливості щеплення дітей проти грипу

Станом на сьогодні у Кременчуці та районі рівень захворюваності відповідає звичайному, характерному для даного періоду року. Водночас у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України попереджає про наближення сезону підвищеної захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як повідомив «Кременчуцькому Телеграфу» завідувач цієї установи Андрій Поляков, за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я в епідемічному сезоні 2022-2023 років в Північний півкулі очікується циркуляція чотирьох штамів вірусу грипу:

вірус подібний А/Victoria (H 1 N 1)

вірус подібний А/Darwin (H 3 N 2)

вірус подібний B/Austria (лінія В/ Victoria)

вірус подібний B/Phuket (лінія В/Yamagata)

— Деякі з цих штамів, а саме А/Victoria (H 1 N 1) та B/Phuket (лінія В/Yamagata) вже циркулювали серед мешканців країни, тому частина населення, яка перехворіла в попередньому році, має певний рівень захисту від цих штамів грипу, — говорить Андрій Поляков. — Активність грипу в минулому сезоні порівняно із сезоном 2020-2021 років, була значно вищою. На звернення населення за медичною допомогою впливало одночасне циркулювання вірусів грипу та коронавірусної інфекції COVID-19 Така тенденція збережеться і в епідемічному сезоні 2022-2023 років.

Тому, за словами фахівця, на перший план виходять всі можливі засоби захисту від респіраторних вірусних інфекцій. Адже виконання простих правил може вберегти від тяжкої хвороби.

Уникайте скупчень людей — аби зменшити вірогідність контактів із хворими людьми, притому, що деякі з них є заразними навіть до появи очевидних симптомів.

Користуйтеся одноразовими масками — щоб захистити себе чи оточуючих від зараження. Маскою повинна користуватися людина, яка доглядає за інфекційним хворим чи просто спілкується з ним. Маска ефективна, тільки якщо вона прикриває рот і ніс, її потрібно замінити, як тільки вона стане вологою чи забрудниться.

Користуйтеся одноразовими паперовими серветками й рушниками — як після миття рук, так і для того, щоб прикрити обличчя під час кашлю, а також при нежиті. Використані серветки необхідно одразу викидати у смітник, оскільки вони також можуть стати джерелом зараження.

Прикривайте рот і ніс під час кашлю та чхання — аби запобігти розпорошенню інфікованих краплин слизу, які є джерелом зараження.

Регулярно провітрюйте приміщення і робить вологе прибирання — як у помешканні, так і в робочих приміщеннях, щоб не залишати навколо себе живі віруси й бактерії, що можуть бути активними впродовж кількох годин після перебування у приміщенні хворої людини.

Повноцінно харчуйтеся, добре висапайтесь, уникайте перевтоми — для підвищення опірної здатності організму.

Частіше мийте руки, обробляйте їх деззасобом — інфекція потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ви час від часу торкаєтесь руками.





Кому та як варто вакцинуватись проти грипу





Найкращий захист від грипу — це вакцинопрофілактика, впевнена лікарка, заступниця директора з охорони дитинства та материнства Центру ПМСД №3 Надія Боровик.

Вона каже, що до найближчим часом до аптечних мереж Кременчука очікують надходження декількох видів вакцин проти грипу. Вони захищають від чотирьох штамів, які прогнозують на конкретний епідсезон.

Так, очікують надходження вакцин ДжіСі Флю квадривалент (Південна Корея), «Ваксігрип тетра» (Франція), «Інфлувак» (Нідерланди). Вони використовувались минулого та позаминулого епідсезону. Надія Боровик акцентує, що щепитись варто щороку, ці вакцини пожиттєвий імунітет не дають. І навіть якщо після щеплення людина захворіє на грип, то він буде без ускладнень.

До речі, за словами лікарки, Міністерство охорони здоров'я ще в минулий епідсезон дозволило одночасну вакцинацію проти коронавірусу та грипу. Таким чином, якщо людина йде на щеплення проти COVID-19, можна в іншу руку поставити вакцину проти грипу.





Як вакцинувати проти грипу дітей





Вакцинація проти грипу в календарі щеплень дітей є рекомендованою. Придбати її можна власним коштом. Лікарка радить пройти вакцинопрофілактику дітям віком від 6 місяців і дорослим без обмеження за віком.

— Хочу наголосити, що дітям віком від 6 місяців до 9 років, що вакцинуються проти грипу, мають отримати дві дози вакцини з терміном у місяць. Тобто повторна доза робиться через 4 тижні після першої, — каже Надія Боровик. — Якщо минулого року діти цієї вікової категорії вакцинувались проти грипу, то цього року вони також повинні отримати дві дози вакцини. Проте наступного треба буде робити одні дозу.

Надія Боровик також зазначила, що у всі діти, які хворіли на грип минулого року — були нещепленими. Перебіг хвороби в дітей може бути різним. Дехто переніс відносно легко на амбулаторному лікуванні, але були й випадки з важкими ускладненнями. Тож вакцинуватись — варто.





