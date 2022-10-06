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Кременчук, Спорт, Кременчук

Нарди та доміно: як «Кремінь» вперше пережив повітряну тривогу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 2

 Для киян та кременчужан це була перший сигнал повітряної тривоги, який перервав матч

Минулий футбольний матч між Кременем та київською оболонню був особливим для обох. Цього дня вперше для них пролунала повітряна тривога, яка перервала матч.

Повітряна тривога перервала матч: «Кремінь» поступився «Оболоні»
Матч одразу призупинили, а команди пішли до автобусів, які до укриття супроводжував автомобіль патрульної поліції. 
Укриття атмосферне хоч не з дуже хорошим освітленням (може й на краще, щоб не розсекречувати місце перебування гравців). Футболісти у бутсах та формі зайшли до укриття, де вже сиділи кременчужани та грали у нарди та доміно. 
Цього разу тривога тривала не довго, близько 20 хвилин. Хтозна можливо наступного разу гравці Кременя долучаться до турніру з шашок/доміно/нард.
Наприклад, футболістам Гірник-Спорта довелося сидіти в укритті близько 1,5 години. Цей час наставник «гірників» використав з користю — провів розбір помилок та вніс корективи у гру. Команда тоді хоч і не виграла, проте і не пропустила. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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