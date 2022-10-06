Нарди та доміно: як «Кремінь» вперше пережив повітряну тривогу

Матч одразу призупинили, а команди пішли до автобусів, які до укриття супроводжував автомобіль патрульної поліції.
Укриття атмосферне хоч не з дуже хорошим освітленням (може й на краще, щоб не розсекречувати місце перебування гравців). Футболісти у бутсах та формі зайшли до укриття, де вже сиділи кременчужани та грали у нарди та доміно.
Цього разу тривога тривала не довго, близько 20 хвилин. Хтозна можливо наступного разу гравці Кременя долучаться до турніру з шашок/доміно/нард.
Наприклад, футболістам Гірник-Спорта довелося сидіти в укритті близько 1,5 години. Цей час наставник «гірників» використав з користю — провів розбір помилок та вніс корективи у гру. Команда тоді хоч і не виграла, проте і не пропустила.