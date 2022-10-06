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Топ новина, Кременчук, Здоров'я

Отримати «Калію йодид» у комунальних закладах охорони здоров'я можуть УСІ кременчужани та ВПО

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 682

 

Адреси пунктів видачі препарату

Вже другий день у Кременчуці масово видають таблетки «Калію йодид». Вчора, 5 жовтня, їх почали видавати дітям і дорослим громадянам до 40 років під підпис за пред'явленими деклараціями з сімейним лікарем і паспортами. Проте виявилося, що не всі кременчужани можуть отримати цей препарат у своїх сімейних лікарів.

  

Сьогодні зранку до нашої редакції звернувся кременчужанин Роман, який обслуговується у приватній клініці «Сімейна» по проспекту Свободи, 156. Він розповів, що не зміг отримати таблетку «Калію йодиду» у свого сімейного лікаря, оскільки це приватний медзаклад, а безоплатно у Кременчуці препарат видають лише у комунальних закладах охорони здоров'я.

— Зателефонувавши до Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради, я отримав запевнення, що побажання кременчужан, які обслуговуються у приватних клініках, будуть розглянуті. А поки що я може самостійно купити «Калію йодид» в аптеці, — додав Роман.

Поспілкувавшись з представниками приватних клінік Кременчука, ми дізналися, що вони дійсно централізовано не отримували «Калію йодид». Тобто десятки тисяч кременчужан і вимушених переселенців, які отримують первинну медичну допомогу у приватних клініках міста, не можуть безоплатно отримати цей життєво важливий в умовах радіоактивного зараження препарат, бо вони обслуговуються у сімейних лікарів ФОПів, а не в комунальних амбулаторіях.

За роз'ясненнями ми звернулись до Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради, проте отримали традиційну відповідь: «надсилайте офіційний запит». Служба допомоги мера кременчужанам за телефоном 1563 нічим допомогти не змогла — порадили звернутися у той-таки Департамент охорони здоров'я. Інформації про порядок і пункти видачі препарату «Калію йодид» у м. Кременчук у відкритих джерелах також знайти не вдалося.

Проте з часом вияснилося, що всі охочі кременчужани та ВПО можуть отримати «Калію йодид» у будь-якому з комунальних пунктів видачі препарату. Тобто навіть ті громадяни, які обслуговуються у приватних медзакладах, а також вимушені переселенці, які наразі перебувають у Кременчуці, можуть отримати препарат «Калій йодид» у комунальних амбулаторіях та ФАПах.

  

ПУНКТИ ВИДАЧІ ПРЕПАРАТУ «КАЛІЮ ЙОДИД» У КРЕМЕНЧУЦІ

 

 

Нагадуємо, що Міністерство охорони здоров'я не рекомендує приймати «Калію йодид» після 40 років.

 

Раніше ми вже писали про йодну профілактика у разі радіаційної аварії, а також давали відповіді на 8 питань щодо йодної профілактики.

 

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Калію йодид препарат ліки таблетки радіація профілактика пункти видачі йодна профілактика департамент охорони здоров'я скарга
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