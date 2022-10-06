Служба автодоріг Полтавщини прибирає частину блокпостів на трасах

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 242

Служба автодоріг Полтавщини прибирає частину блокпостів з доріг Полтавщини, адже деякі з них не виконують своєї функції. Також дорожня служба починає готуватися до зими.

« Звільняємо проїзну частину наших доріг від залізобетонних блоків та інших перешкод, які формували блокпости. Деякі споруди вже не виконують своєї функції, а лише заважають проїзду автомобілів. Робимо це з урахуванням особливостей зимового утримання, аби снігоприбиральна техніка могла безперешкодно рухатися автошляхами », — йдеться в повідомленні .

Також зазначається, що додатково обладнують існуючі блокпости дорожніми знаками та світлоповертальними елементами.

Нагадаємо, наприкінці вересня рада оборони Полтавщини вирішила оптимізувати мережу блокпостів на дорогах усіх рівнів відповідно до нагальних потреб та поточної ситуації в Україні. Частину перенесли в інші локації, а частину відсунули з проїжджої частини на узбіччя з таким розрахунком, щоб розгорнути їх можна було протягом години.