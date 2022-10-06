Служба автодоріг Полтавщини прибирає частину блокпостів на трасах

Служба автодоріг Полтавщини прибирає частину блокпостів з доріг Полтавщини, адже деякі з них не виконують своєї функції. Також дорожня служба починає готуватися до зими.
Також зазначається, що додатково обладнують існуючі блокпости дорожніми знаками та світлоповертальними елементами.
Нагадаємо, наприкінці вересня рада оборони Полтавщини вирішила оптимізувати мережу блокпостів на дорогах усіх рівнів відповідно до нагальних потреб та поточної ситуації в Україні. Частину перенесли в інші локації, а частину відсунули з проїжджої частини на узбіччя з таким розрахунком, щоб розгорнути їх можна було протягом години.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер