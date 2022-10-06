На кременчужанина, чий леопард налякав жінку, склали адмінпротокол

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 652

4 жовтня у Кременчуці жінку налякав леопард. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

38-річна кременчужанка звернулась до поліції та попросила надати юридичну оцінку діям чоловіка, який вигулював леопарда вулицею О. Древаля. Поліція встановила правопорушника та склала адмінматеріали.

У зверненні до поліції заявниця повідомила, що на вулиці О. Древаля на неї наскочив леопард, якого вигулював власник. На щастя, жінка не постраждала, але сильно перелякалась.

Отримавши інформацію про правопорушення, дільничні офіцери поліції швидко встановили особу чоловіка, який вигулював у місті дику тварину. Ним виявився 44-річний місцевий.

Стосовно правопорушника складено адміністративні матеріали, які скеровано на розгляд до адміністративної комісії, котра має прийняти рішення щодо законності утримання дикої тварини та притягнення чоловіка до юридичної відповідальності.