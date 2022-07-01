Кременчужанка скаржиться на дикого леопарда, що гуляє містом, хоч і на повідку

Сьогодні, 19:38 Переглядів: 1 739

Кременчужанка Ірина поскаржилась «Кремчуцькому Телеграфу» на леопарда, який живе у нашому місті у господарів. Багато хто з містян міг бачити, як його на повідку вигулюють у Кременчуці. Вона вважає, що гуляти із дикою кішкою серед людей- за межею «совісті та моралі.

«Накипіло! Комусь це здається прикольним, тримати леопарда посеред міста та гуляти з ним у парках та на дитячих майданчиках, а мені здається це за межею совісті та моралі! Вже не вперше, район пивзаводу, дитячий майданчик, і на ньому чомусь гуляє дика кішка! Сьогодні я не змогла потрапити з дитиною до пісочниці, бо в ній сидів леопард», - написала Ірина.

Вона також просить владу та захисників звернути увагу на це увагу, доки не сталось біди.

«Я розумію, що у нашої країни та міста зараз проблеми серйозніші, але прошу влади, зоозахисників, хоч когось звернути на це увагу і вжити заходів, доки не сталося лиха!» - каже вона.

Нагадаємо, у Кременчуці неодноразово помічали леопарда разом із собачкою. Кременчужани ділилися фото у соцмережах. До речі, цього разу дика кішка на майданчику «гуляла» із цією ж собачкою.