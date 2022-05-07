У Кременчуці помітили леопарда, який виглядав з машини разом із собачкою

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 833

Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво :)

У Кременчуці помітили леопарда, який виглядав з вікна машини разом із собачкою. Світлинами діляться користувачі у соціальних мережах. Фото було зроблене неподалік палацу культури «Кредмаш». Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво :)

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