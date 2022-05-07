У Кременчуці поліція та СБУ «накрили» два підпільні ігрові заклади у підвалах

Сьогодні, 14:41 Переглядів: 338

Слідчі Кременчуцького районного управління поліції разом зі співробітниками СБУ 6 травня припинили роботу двох гральних закладів. У двох підвалах, розташованих у різних мікрорайонах Кременчука, були облаштовані підпільні ігрові зали.

Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, відеореєстратори, чорнові записи, гроші та інше обладнання, що використовувалося для надання незаконних гральних послуг. Слідчі поліції направили клопотання до слідчого судді щодо накладення арешту на вилучені речові докази та призначили ряд експертиз. Наразі тривають слідчо-оперативні заходи. Коло людей, причетних до протиправної діяльності, встановлює слідство.

За даним фактом слідчий поліції Кременчука, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, проводить досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 170 тисяч гривень до 680 тисяч гривень, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.