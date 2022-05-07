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Надзвичайні новини

Кременчужанин, який робив закладки у Горішніх Плавнях, може «сісти» на 8 років

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 319

 

Чоловік ховав на вулицях пакети з метадоном

У Горішніх Плавнях поліцейські затримали закладчика з Кременчука. Про це інформує Кременчуцьке районне управління поліції.

За попередньою версією слідства, 34-річний кременчужанин «попався» копам у Горішніх Плавнях під час патрулювання вулиць міста. Під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли 20 згортків з метадоном та мобільні телефони з інформацією про геолокації й місця знаходження закладок. У процесі слідчих дій поліцейські виявили на вулицях міста ще 14 закладок з наркотиками.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, провели санкціоновані обшуки у помешканні чоловіка та знайшли метадон, гроші, мобільні телефони і інші речові докази. Вилучене направили на експертне дослідження.

Закладчика затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.  

За даним фактом, слідчий поліції під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури,  розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини

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Теги: закладки Горішні Плавні метадон
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