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Кременчук, Особистості, Полтавщина

«Не відкладайте кохання на потім»: начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін одружився

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 517

 

Дмитро Лунін та його кохана Олександра стали однією з 2500 пар Полтавщини, які одружились з початку війни

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін одружився та дав пораду усім «не відкладати кохання на потім».

Про це він щойно повідомив у своєму Телеграм-каналі.

- Життя продовжується... Ми сьогодні зі своєю коханою Олександрою стали однією з 2500 пар на Полтавщині, які одружилися з початку повномасштабного російського вторгнення.

Із власного досвіду можу сказати – не відкладайте кохання на потім. Навпаки, в такі часи важких випробувань треба робити те, що важливо, і те, що є самим життям. Одружуйтеся, народжуйте дітей, просто живіть – і тільки так ми здолаємо всі ті жахи, які принесла війна. Так ми залишаємося людьми. І так ми переможемо війну в собі.

А ворога ми обов’язково здолаємо. Все буде Україна та любов, - написав очільник Полтавської ОВА.

Тож, вітаємо Дмитра Луніна та його дружину Олександру з цим знаменним у їхньому житті днем. Бажаємо сімейного щастя, любові та найскорішої Перемоги над нашим спільним ворогом!

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: одруження Полтавська ОВА кохання начальник
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