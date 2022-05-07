«Не відкладайте кохання на потім»: начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін одружився

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін одружився та дав пораду усім «не відкладати кохання на потім».

Про це він щойно повідомив у своєму Телеграм-каналі.

- Життя продовжується... Ми сьогодні зі своєю коханою Олександрою стали однією з 2500 пар на Полтавщині, які одружилися з початку повномасштабного російського вторгнення.

Із власного досвіду можу сказати – не відкладайте кохання на потім. Навпаки, в такі часи важких випробувань треба робити те, що важливо, і те, що є самим життям. Одружуйтеся, народжуйте дітей, просто живіть – і тільки так ми здолаємо всі ті жахи, які принесла війна. Так ми залишаємося людьми. І так ми переможемо війну в собі.

А ворога ми обов’язково здолаємо. Все буде Україна та любов, - написав очільник Полтавської ОВА.