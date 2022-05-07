Врятувати військових з «Азовсталі»: петиція до ООН з вимогою провести операцію «extraction»

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 120

Підписати петицію може кожен охочий, хто бажає порятунку нашим військовим

Українська влада докладає максимум дипломатичних та інших зусиль, аби врятувати з «Азовсталі» цивільних та військових. Останніх росіяни настільки ненавидять, що сподіватись на дотримання міжнародних конвенцій щодо військовополонених навряд чи можна.

Рідні та близькі морпіхів та полку «Азов» вимагають врятувати військових.

Самі військові та їхні рідні покладають надії на можливість так званої «екстракції». Дружина Дениса Прокопенка - командира полку «Азов» та начальника Маріупольського гарнізону, створила петицію до ООН із вимогою провести з «Азовсталі» операцію «extraction».

Катерина Прокопенко закликає підписати петицію усім, хто бажає порятунку українським військовим, які третій місяць у повному оточенні мужньо протистоять у рази переважаючим силам ворога. Петиція адресована ООН і в ній йдеться про вимогу застосувати процедуру «екстракції».

Термін «екстракція» (або «ексфільтрація») походить від англійських слів extraction, exfiltration, exfil та передбачає переміщення людей з підконтрольної ворогові території в безпечну зону. Це не здача у полон. Йдеться про транспортування морем чи повітрям військового з’єднання чи підрозділу, яке перебуває на ворожій території.

Екстракція потребує допомоги з боку міжнародної спільноти.

Що для цього потрібно:

запровадження режиму тиші, гарантованого обома сторонами;

організація незалежної спостережної місії, яка відстежуватиме дотримання режиму тиші;

евакуація морем, суходолом чи повітрям усіх цивільних та військових на підконтрольну Україні територію чи у третю державу, або ж створення сухопутного коридору в Україну чи третю державу.

Військові раніше вже говорили про таку можливість. Зокрема до цього закликав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина).

- Угруповання супротивника в десятки разів перевищує наше. Вони мають панування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях на суші, у техніці й танках. Ми ведемо оборону на одному об’єкті, на заводі, де перебувають військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили до пастки війни. Ми звертаємося до світових лідерів допомогти нам. Ми звертаємося з проханням застосувати до нас процедуру «extraction» і вивести нас на територію третьої держави, - наголосив він в одному зі звернень.

Військові висловлювали сподівання на допомогу у цій справі Президента Туреччини Реджепа Ердогана. Нажаль, досі йому не вдалося отримати на це згоду з боку путіна.

Історія знає приклади вдалого застосування цієї процедури. Зокрема, це події в Дюнкерку в 1940 році. Тоді врятували 300 тисяч військових. А також у 1980-му, коли з Ірану вдалось евакуювати дипмісію США.

Нагадаємо, ворог продовжує штурмувати «Азовсталь». За участі ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста із заводу та міста Маріуполь останнього тижня вдалось евакуювати кілька сотень цивільних людей. Жодного військового, серед яких багато поранених, досі евакуювати не змогли.