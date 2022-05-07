Україна просить «зелений коридор» у портах ЄС: Польща максимально спростила завезення пального

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 1

«Зелений коридор» у портах Євросоюзу потрібен для прискорення ввозу пального в Україну та вирішення проблеми з його дефіцитом

Постачання пального в Україну з країн ЄС ускладнюється заторами у портах Східної Європи. Для вирішення цієї проблеми МЗС ініціює відкриття в них «зеленого коридору» для палива, що транспортується в Україну.

Про це йшлося на нараді у президента Володимира Зеленського за участі керівника Офісу президента, прем’єр-міністра та членів уряду.

Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що протягом останніх п’яти днів Україна ввозить обсяг пального, що дорівнює або перевищує внутрішнє споживання. Проте, зазначає вона, Європа виявилася не готова в частині логістики. «Вузьким» місцем у логістиці постачання пального в країну є порти Східної Європи: Ґданськ, Ґдиня, Констанца, Свиноуйсьце, Бургаз.

Відтак наразі у взаємодії з Міністерством закордонних справ триває робота щодо надання Україні «зеленого коридору» в цих портах.

В той же час Польща максимально спростила завезення палива до України.

Бензовози з паливом будуть заїжджати на територію України з Польщі та у зворотному напрямку без дозволів. Про це повідомило Мінінфраструктури у Facebook.

- Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягнули домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення палива, - зазначається у повідомленні пресслужби МІУ.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, такий крок з боку міністерств обох держав обумовлений ракетними ударами Росії по нафтопереробних заводах та нафтобазах України, що створили критичну ситуацію на ринку палива.

За даними МІУ, нові правила уже набрали чинності, ними можуть скористатися як українські, так і польські перевізники.

- Надалі продовжимо нашу роботу над спрощенням вантажних перевезень та створенням максимально простих та зрозумілих правил для перевізників необхідних для України вантажів, - зазначив міністр.

Щоб скористатися бездозвільним в’їздом на територію Польщі, перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/waid3FnRX1duve9z8

Важливою умовою є заповнення форми не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.

У МІУ також нагадали, що у квітні Україна та Польща вже домовилися про збільшення об’ємів залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу. Для цього буде створено спільне логістичне підприємство.

Олександр Кубраков раніше повідомляв про повне відновлення сполучення трасою Київ – Житомир, яка дає можливість збільшити пропускну спроможність щодо постачання палива та інших вантажів з ЄС в Україну.

Сьогодні, керівник Львівської митниці Данило Меньшиков повідомив про створення окремого коридору для бензовозів на Львівській митниці для якнайшвидшої доставки палива в Україну.

- Хочу сьогодні розповісти про режим прискореного пропуску палива, який ми останніми днями організували з колегами. Тепер на всіх пунктах пропуску Львівська митниця усі автомобілі, які везуть бензин та дизель, пропускаються безперешкодно, – зазначив Меньшиков.

Він зазначив, що українські працівники митної служби разом із прикордонниками об’їжджають всю чергу на кордоні та створюють для бензовозів окремі коридори – аби пропустити їх першими.

- У цьому сприяє і польська сторона. Колеги також швидко пропускають бензовози зі свого боку та швидко оформляють на виїзд із Польщі, — зазначив чиновник.

Після такого перетину українського кордону, за його словами, паливо безперешкодно прямує до всіх регіонів нашої країни як для забезпечення цивільних потреб, так і для забезпечення нашої армії.

Тож, появились усі передумови для найскорішого вирішення проблеми з дефіцитом пального на українських АЗС.