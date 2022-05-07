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Кременчук, Україна, Світ

15-річна дівчина з простреленими ногами вивезла з Попасної 4 важкопоранених дорослих

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 694

 

На дорозі були міни

15-річна Ліза Чернишенко під обстрілами окупантів по замінованих дорогах вивезла з Попасної 4 важкопоранених дорослих. Про це повідомив офіційний телеграм-канал про ситуацію в Україні Ukraine NOW. Дівчина була єдиною, хто міг їх евакуювати.

А коли ворог відкрив обстріл по автівці, вона із простреленими ногами далі тисла на газ і проїхала ще 30 км, аж поки авто не заглохло. Пізніше на них не натрапили українські військові.

Сьогодні Ліза та 4 врятованих дорослих у безпеці під наглядом лікарів.

Ми рятуємо дітей, а вони рятують нас. Чи могли б ми колись таке уявити? Це неймовірний героїзм! І це доказ незламності українського народу! - йдеться у повідомленні.
Коротке відео з героїчною Лізою дивіться нижче.
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Автор: Катерина Турубара

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Теги: дівчина порятунок війна обстріли поранення
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