15-річна дівчина з простреленими ногами вивезла з Попасної 4 важкопоранених дорослих

15-річна Ліза Чернишенко під обстрілами окупантів по замінованих дорогах вивезла з Попасної 4 важкопоранених дорослих. Про це повідомив офіційний телеграм-канал про ситуацію в Україні Ukraine NOW. Дівчина була єдиною, хто міг їх евакуювати.
А коли ворог відкрив обстріл по автівці, вона із простреленими ногами далі тисла на газ і проїхала ще 30 км, аж поки авто не заглохло. Пізніше на них не натрапили українські військові.
Сьогодні Ліза та 4 врятованих дорослих у безпеці під наглядом лікарів.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер