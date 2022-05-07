Ленд-ліз США для України: допоміг перемогти нацистів, допоможе подолати і рашистів

Сьогодні, 17:51 Переглядів: 247

Що таке ленд-ліз та як США планують допомагати Україні перемогти у війні рф

28 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, який прискорить та значно спростить процедуру надання Україні зброї, боєприпасів, військового обладнання та інших матеріалів за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати зброю та обладнання з положеннями, які передбачають, що країна-одержувач виплатить їх вартість США пізніше, або поверне у разі, якщо ця зброя чи обладнання вціліють.

Речниця Білого дому Джен Псакі під час спілкування з журналістами на борту президентського літака заявила, що Президент Сполучених Штатів Джо Байден підпише закон про ленд-ліз для України 9 травня. Дата підписання символічна і вибрана не випадково.

Що таке ленд-ліз, як він працюватиме та чому його порівнюють із ленд-лізом США часів Другої світової війни, завдяки якому вдалося перемогти нацистську Німеччину?

«Акт про ленд-ліз для захисту української демократії від 2022 року» посилається на інший закон про ленд-ліз від 1941 року. Його під час Другої світової запропонував тодішній президент США Франклін Рузвельт. Така зміна до законодавства дозволила адміністрації президента здавати в оренду або позичати військове обладнання будь-якому іноземному уряду за умови, що його безпека є «життєво важливою для оборони Сполучених Штатів». І робити це без зайвої бюрократії, голосувань по кожному пакету допомоги у Конгресі та Сенаті.

На необхідності запровадження ленд-лізу говорив президент України Володимир Зеленський ще напередодні широкомасштабного російського вторгнення - на Мюнхенській безпекової конференції 19 лютого 2022 року. Тоді він закликав західних партнерів «створити для України Фонд стійкості й відновлення, програму ленд-лізу, постачання новітніх озброєнь, техніки й обладнання для нашої армії - армії, яка захищає усю Європу».

28 квітня за закон про ленд-ліз Конгрес США проголосував майже одноголосно — 447 проти 10. Закон набере чинності та запрацює після його підписання Джо Байденом.

Як буде працювати ленд-ліз?

Він буде діяти впродовж 2022-2023 років та може бути використаний для допомоги не тільки Україні, а й іншим союзникам США в регіоні – так само, як і в 1941 році.

йдеться - Президент може уповноважити уряд Сполучених Штатів надавати або передавати в оренду оборонні вироби уряду України або урядам країн Східної Європи, які постраждали від вторгнення російської федерації в Україну, щоб допомогти зміцнити обороноздатність цих країн, —в документі.

Як зазначають у New York Times, закон про ленд-ліз «насамперед спрощує бюрократичну процедуру надання будь-якого озброєння для союзників у війні. Це дозволило б Сполученим Штатам швидше постачати зброю Україні, «усунувши різноманітні процедурні перешкоди» та дозволивши «адміністрації Байдена передати Києву величезні транші зброї».

Що важливо - під допомогою розуміється не тільки зброя. Ленд-ліз дозволяє отримати й іншу допомогу - від нафтопродуктів до медикаментів та засобів захисту. Все залежить від того, чого потребує союзник США та що він просить надіслати.

Чи будуть надавати зброю безплатно?

Формально - ні. Джо Байден запросив у Конгресу додаткові $33 млрд на підтримку України, з яких $20 млрд на озброєння, а решта - економічна допомога уряду України ($8,5 млрд) та гуманітарна допомога ($3 млрд).

Що радує - частину цих коштів США планує взяти із заморожених активів рф, якщо закон про їх вилучення ухвалить Конгрес, Джо Байден вже запропонував це зробити.

Як зазначають експерти, передбачаються доволі сприятливі та ліберальні умови фінансування України - надання позик на надзвичайно комфортних пільгових умовах, довгострокову оренду зброї та обладнання з правом подальшого викупу тощо.

Яку зброю нададуть?

Точного переліку озброєння у відкритому доступі немає. Проте, потреби України неодноразово оголошували і Генштаб, і президент Володимир Зеленський: сучасне важке озброєння – танки, БМП, САУ, а також літаки та далекобійні системи ППО.

Тож, в ЗСУ за програмою ленд-лізу найближчим часом може отримати:

танки третього покоління M1A2 Abrams;

бойові машини піхоти США M2A3 Bradley;

самохідні артилерійські установки M109A6 Paladin;

реактивні системи залпового вогню на колісному шасі HIMARS;

універсальна пускова установка - РСЗВ M270 MLRS;

ЗРК Patriot;

багатофункціональні легкі винищувачі 4-го покоління F-16 C.

На думку військових експертів прийняття ленд-лізу свідчить про впевненість США у перемозі України.

- Наша ціль — домогтися, щоб ця війна завершилася стратегічною поразкою для володимира путіна. Ми хочемо, щоб ця військова авантюра коштувала йому та його режиму надмірно дорого, - заявила після ухвалення Конгресом законопроекту про ленд-ліз заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Тож, наші цілі повністю співпадають із цілями США.