Українцям розсилають електронні листи про хімічну атаку: це нова схема ворожих хакерів

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 321

Кіберзлочинці почали масово розсилати українцям нові небезпечні електронні листи із програмою викрадення даних. У таких листах вони використовують війну та страхи українців, і лякають хімічною атакою.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

Так, команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, виявила факт масового розповсюдження електронних листів із тематикою «хімічної атаки».

Листи містять посилання на XLS-документ із макросом, відкриття якого призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою JesterStealer. Фахівці CERT-UA зазначають, що завантаження файлів здійснюється зі скомпрометованих веб-ресурсів.

Програма JesterStealer викрадає автентифікаційні та інші дані з інтернет-браузерів, MAIL/FTP/VPN-клієнтів, криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо. Викрадені дані передаються зловмиснику Telegram. Після завершення роботи програма автоматично видаляється.

Тож, будьте пильними, не відкривайте та одразу видаляйте такі листи!