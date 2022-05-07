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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 23-річні хлопці спаплюжили 9 могил на цвинтарі

Сьогодні, 18:55 Переглядів: 795

 

Вони забрали з кладовища металеві огорожі та інші конструкції з металу

До поліції 5 травня близько 19.00 звернулася 41-річна мешканка Лубенського району і повідомила, що на місцевому цвинтарі в селі Піски хтось здійснив наругу над могилами її родичів. Про це сповістив Лубенський районний відділ поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та розпочала розслідування. Їй вдалося встановити людей, причетних до злочину. Ними виявилися двоє 23-річних місцевих мешканців, які неодноразово раніше потрапляли в поле зору правоохоронців.

Хлопці здійснили наругу над дев’ятьма могилами односельчан, забравши металеві огорожі та інші конструкції з металу. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Наразі слідчі, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, повідомили хлопцям про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 297 (Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини

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Теги: могила кладовище наруга над могилою
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