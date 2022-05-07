Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

ЗСУ звільнили від окупантів село Циркуни на Харківщині – ворог намагається стримати наступ

Сьогодні, 19:25 Переглядів: 190

 

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00

Триває сімдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території республіки білорусь ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури нашої Держави.

На Сіверському напрямку визначені підрозділи збройних сил російської федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях. У прикордонних районах Курської області триває інженерне обладнання позицій.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України. Посилив угруповання військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву. Здійснював обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатине.

В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни.

Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк.

Продовжував артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також, противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу «Азовсталь». За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив.

За підтримки авіації намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області, зазнав втрат, відійшов на раніше займані позиції.

Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону та наносить ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі.

На Криворізькому напрямку наступальних дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням мінометів та ствольної артилерії.

Окупанти несуть значні втрати у боях з підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги!

Слава Україні!

1
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна російські окупанти Генштаб ЗСУ оперативна інформація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх