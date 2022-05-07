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Кременчук, Україна, Світ

В Україні дозволили затримувати громадян без пояснення

Сьогодні, 19:56 Переглядів: 444

 

Під час воєнного стану правоохоронні органи отримали право проводити обшуки вночі та без понятих

В Україні дозволили затримувати громадян без пояснення на 9 діб замість трьох. Закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу ухвалили 14 квітня, він набрав чинності 1 травня. Текст документу розміщений на сайті Верховної Ради України.

Термін затримання особи без рішення слідчого судді, суду або ухвали керівника органу прокуратури під час дії воєнного стану не може перевищувати 216 годин (тобто 9 діб – ред.) з моменту затримання, - йдеться у документі.

Затриманого до рішення суду, але не пізніше 9 діб з моменту затримання мають звільнити або доставити до слідчого судді, суду або керівника органу прокуратури для розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Термін дії ухвали слідчого судді або постанови керівника органу прокуратури про утримання під вартою, прийнятого відповідно до вимог та з урахуванням обставин, може бути продовжений до місяця.

Також під час воєнного стану правоохоронні органи отримали право проводити обшуки вночі та без понятих. Без понятих обшук можна провести, якщо їхнє залучення об'єктивно неможливе або пов'язане з потенційною небезпекою для життя чи здоров'я.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: podrobnosti.ua

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Теги: затримання воєнний стан
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