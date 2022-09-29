Блокпости з доріг Полтавщини не зникли, їх оптимізували

У Полтавській області оптимізували мережу блокпостів на дорогах усіх рівнів. Про це під час брифінгу повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
На питання журналістів щодо того, як відбуватиметься процес очищення автодоріг від снігу, очільник обласної військової адміністрації зауважив, що якщо зараз дорогами їздять вантажівки та навіть комбайни, і нічого їм не заважає, то й спецтехніці взимку також нічого не завадить робити свою роботу з підтримання автошляхів області у належному стані.
Раніше ми писали, що на Полтавщині не планують зменшувати тривалість комендантської години та збільшувати час продажу алкоголю.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер