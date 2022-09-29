Блокпости з доріг Полтавщини не зникли, їх оптимізували

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У Полтавській області оптимізували мережу блокпостів на дорогах усіх рівнів. Про це під час брифінгу повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

— Мережу блокпостів Полтавщини оптимізували згідно з нагальними потребами з оборони області та поточної ситуації в Україні. Частину перенесли в інші локації, а частину просто здвинули з проїжджої частини на узбіччя з таким розрахунком, щоб розгорнути їх можна було протягом години, — роз'яснив він.

На питання журналістів щодо того, як відбуватиметься процес очищення автодоріг від снігу, очільник обласної військової адміністрації зауважив, що якщо зараз дорогами їздять вантажівки та навіть комбайни, і нічого їм не заважає, то й спецтехніці взимку також нічого не завадить робити свою роботу з підтримання автошляхів області у належному стані.

Раніше ми писали, що на Полтавщині не планують зменшувати тривалість комендантської години та збільшувати час продажу алкоголю.