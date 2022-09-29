Комендантську годину поки що не зменшать - Дмитро Лунін

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 427

Зменшувати комендантську годину на Полтавщині поки що не планують. Як і збільшувати час продажу алкоголю. Про це сьогодні, 29 вересня, під час брифінгу повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

За його словами, правоохоронці, спираючись на статистику правопорушень і злочинів, скоєних на підпитку, наразі не рекомендують змінювати на території Полтавської області тривалість комендантської години та час, коли можна продавати алкоголь.

Нагадуємо, що на Полтавщині з 1 вересня слабоалкогольні та міцні алкогольні напої у закладах торгівлі й громадського харчування можна придбати лише від 12.00 до 18.00, а комендантська година триває від 22.00 до 5.00.