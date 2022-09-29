Завтра у Кременчуці урочисто відкриють перший мурал із «Легендами Кременчука»

Завтра, 30 вересня, в рамках заходів до Дня міста відбудеться урочисте відкриття першого муралу з «Легендами Кременчука» Оксани Бойко. Про це повідомили у Комунальному закладі культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека».
О 15.00 кременчужан і гостей міста запрошують до бібліотеки на Соборній, 12/16 - Філія №3 (колишня дитяча бібліотека).
Стінопис довжиною 7 метрів у техніці аерографія у вересні створили Оксана Бойко і Микола Степаненко. Він «розповідає» про виникнення назви міста: кременеві пороги, козацьку фортецю Саламандра-Кременчук, що збудована за проєктом Гійома Боплана, та славного Козака Кременя.
Нагадуємо, що Оксана Бойко готується намалювати другий 7-метровий мурал у центрі міста.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер