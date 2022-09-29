«Степом, степом йшли у бій солдати»: Кременчук відзначив 79-річницю визволення від нацистських загарбників

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 178

Кременчужани вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя у роки Другої світової війни, та звільнення лівобережної частини Кременчука від нацистських загарбників

«Степом, степом йшли у бій солдати...» дзвінкий голос землячки Раїса Кириченко розривав тишу у центрі Кременчука. 79 років тому на місці пам'ятника Воїну-визволителю знаходився будинок преси, саме 29 вересня на цьому місці радянські війська здійняли прапор, як символ звільненого міста від нацистських загарбників. Увесь Кременчук радянські війська зайняли лише 25 листопада 1943 року.

Сьогодні, 29 вересня, до підніжжя пам'ятника Воїну-визволителю представники міської влади Кременчука разом з містянами поклали червоні гвоздики в пам'ять про полеглих воїнів.

— Ми продовжуємо зберігати у наших серцях імена і подвиги героїв оборонців, патріотів підпільників і визволителів Кременчука. Головний редактор місцевої газети «Дніпрова хвиля» Михайло Щипанський. Директор краєзнавчого музею Кіндрат Корольчук — провідні учасники кременчуцького підпілля під проводом Організації Українських Націоналістів.

Ополченці, учасники оборони ще на самих підступах до нашого міста Василь Семенов, Антон Берест, Любов Виноградова, Іван Самокрик.

Героїчні підпільники групи Лейтенанта Дніпрова: Параска Бублій, Яків Гордійчук, Іван Зайцев, Георгій Керікашвілі, Володя Правдиченко і Євдокія Пастернак. Василь Ус і його соратники по підпільній групі Набат.

— Серед тисяч імен визволителів назвемо ім'я кременчужанина, якому довелось визволяти рідне місто Леонід Матюшенко. Федір Новіков у складі розвід групи ще вночі напередодні визволення встановив перший прапор над Кременчуком. Григорій Бабусенко — ще один прапороносець, який у парадному строю проніс прапор визволення вже вільним містом, — зачитав сторінки історії славетного міста Кременчук ведучий та керівник Міського палацу культури Сергій Ситник.