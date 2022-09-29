Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Топ новина, Кременчук, Культура, Топ-новина, Фотоколекція

«Степом, степом йшли у бій солдати»: Кременчук відзначив 79-річницю визволення від нацистських загарбників

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 178

 

Кременчужани вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя у роки Другої світової війни, та звільнення лівобережної частини Кременчука від нацистських загарбників

«Степом, степом йшли у бій солдати...» дзвінкий голос землячки Раїса Кириченко розривав тишу у центрі Кременчука. 79 років тому на місці пам'ятника Воїну-визволителю знаходився будинок преси, саме 29 вересня на цьому місці радянські війська здійняли прапор, як символ звільненого міста від нацистських загарбників. Увесь Кременчук радянські війська зайняли лише 25 листопада 1943 року.

«У Кременчуці демонстрували радянські кінофільми, 6 листопада був визволений Київ — та мешканці Крюкова про це нічого не знали»

Сьогодні, 29 вересня, до підніжжя пам'ятника Воїну-визволителю представники міської влади Кременчука разом з містянами поклали червоні гвоздики в пам'ять про полеглих воїнів.

Як виглядав післявоєнний Кременчук очима московської художниці

 

— Ми продовжуємо зберігати у наших серцях імена і подвиги героїв оборонців, патріотів підпільників і визволителів Кременчука. Головний редактор місцевої газети «Дніпрова хвиля» Михайло Щипанський. Директор краєзнавчого музею Кіндрат Корольчук — провідні учасники кременчуцького підпілля під проводом Організації Українських Націоналістів.

Ополченці, учасники оборони ще на самих підступах до нашого міста Василь Семенов, Антон Берест, Любов Виноградова, Іван Самокрик.

Героїчні підпільники групи Лейтенанта Дніпрова: Параска Бублій, Яків Гордійчук, Іван Зайцев, Георгій Керікашвілі, Володя Правдиченко і Євдокія Пастернак. Василь Ус і його соратники по підпільній групі Набат.

 

— Серед тисяч імен визволителів назвемо ім'я кременчужанина, якому довелось визволяти рідне місто Леонід Матюшенко. Федір Новіков у складі розвід групи ще вночі напередодні визволення встановив перший прапор над Кременчуком. Григорій Бабусенко — ще один прапороносець, який у парадному строю проніс прапор визволення вже вільним містом, — зачитав сторінки історії славетного міста Кременчук ведучий та керівник Міського палацу культури Сергій Ситник.

 

 

Фото: Артем Коваленко
0
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: День міста Друга світова війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 38 від 22 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх