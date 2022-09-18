Кременчуцька художниця завершила мурал на стіні дитячої бібліотеки

Оксана Бойко завершила свій мурал на фасаді дитячої бібліотеки. Він має назву «Легенди Кременчука». Про це художниця повідомила на своїй facebook-сторінці.
Стінопис «Легенди Кременчука» розповідає про виникнення назви міста: кременеві пороги, козацьку фортецю Саламандра-Кременчук, що збудована за проєктом Гійома Боплана, та славного Козака Кременя!
Мурал довжиною 7 метрів у техніці аерографія і знаходиться по вул.Соборній 12/16, на фасаді дитячої бібліотеки. У його створенні взяли участь Оксана Бойко і Микола Степаненко, мистецька майстерня «Око».
Урочисте відкриття планується до Дня міста, але помилуватися ним і сфотографуватися на його фоні можна вже зараз.
Раніше ми писали, що мурал у центрі Кременчука заграв яскравими фарбами.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер