Кременчуцька художниця завершила мурал на стіні дитячої бібліотеки

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 426

Оксана Бойко завершила свій мурал на фасаді дитячої бібліотеки. Він має назву «Легенди Кременчука». Про це художниця повідомила на своїй facebook-сторінці.

Стінопис «Легенди Кременчука» розповідає про виникнення назви міста: кременеві пороги, козацьку фортецю Саламандра-Кременчук, що збудована за проєктом Гійома Боплана, та славного Козака Кременя!

Мурал довжиною 7 метрів у техніці аерографія і знаходиться по вул.Соборній 12/16, на фасаді дитячої бібліотеки. У його створенні взяли участь Оксана Бойко і Микола Степаненко, мистецька майстерня «Око».

«Легенди Кременчука» - це наш елемент нематеріальної культурної спадщини! - заявила художниця.

Урочисте відкриття планується до Дня міста, але помилуватися ним і сфотографуватися на його фоні можна вже зараз.





Раніше ми писали, що мурал у центрі Кременчука заграв яскравими фарбами.