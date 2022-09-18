У Раді пропонують дозволити керувати автомобілем з 16 років

Автомобіль має бути з автоматичною коробкою передач
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №8039, автори якого пропонують дозволити керування транспортними засобами категорії B особам, які досягли 16-річного віку.
Документ опублікований на сайті парламенту.
Уточнюється, що таке право, згідно з законопроєктом, підліток зможе отримати тільки при наявності письмової нотаріально засвідченої згоди батьків/піклувальників. Ще одна умова — автомобіль має бути з автоматичною коробкою передач.
Для керування автомобілем з механічною коробкою передач необхідно досягти 17-річного віку.
Нагадаємо, що нині мінімальний вік, дозволений для складання іспитів й отримання посвідчення водія й так 16 років. Але це стосується категорій – А1, А (мопеди та мотоцикли).
У 18 років вже можна претендувати на категорії В1, В, С1, С (квадроцикли, легкові, вантажні авто).
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер