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У Раді пропонують дозволити керувати автомобілем з 16 років

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 146

Автомобіль має бути з автоматичною коробкою передач

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №8039, автори якого пропонують дозволити керування транспортними засобами категорії B особам, які досягли 16-річного віку.

Документ опублікований на сайті парламенту.

Уточнюється, що таке право, згідно з законопроєктом, підліток зможе отримати тільки при наявності письмової нотаріально засвідченої згоди батьків/піклувальників. Ще одна умова — автомобіль має бути з автоматичною коробкою передач.

Для керування автомобілем з механічною коробкою передач необхідно досягти 17-річного віку.

— Прийняття законопроєкту сприятиме посиленню безпеки на дорогах та всебічному розвитку, вихованню та соціалізації особистості сучасної людини, — вважають автори законопроєкту, аргументуючи свою точку зору тим, що «якщо молодь знатиме ПДР, то це сприятиме безпеці на дорозі».

 

Нагадаємо, що нині мінімальний вік, дозволений для складання іспитів й отримання посвідчення водія й так 16 років. Але це стосується категорій – А1, А (мопеди та мотоцикли).

У 18 років вже можна претендувати на категорії В1, В, С1, С (квадроцикли, легкові, вантажні авто).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: автомобіль права законопроєкт
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