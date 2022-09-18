Як хокеїсти «Кременчука» без легіонерів готуються до нового чемпіонату

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Вчора, 17 вересня, хокеїсти «Кременчука» провели відкрите тренування та розповіли про підготовку нового чемпіонату. Команду розділили на чорних та білих, які зіграли між собою. У другому періоді матч був перерваний повітряною тривогою. Хокеїсти та персонал клубу перейшли до укриття, щоб перечекати у безпечному місці. Після 30-хвилинної перерви матч продовжили. Впевнено у цьому протистоянні перемогла команда «білих».

6 команд зіграє у новому чемпіонаті

Гарантії щодо участі в новій національній першості надали всі троє призерів попереднього сезону – київський «Сокіл», «Кременчук», херсонський «Дніпро», четверта команда «Харківські Берсерки» і новий учасник змагань, «Легіон» з Калуша Івано-Франківської області. Як повідомляє пресслужба федерації хокею України, брали участь у зборах і представники шостого потенційного учасника майбутнього чемпіонату. Щоправда, поки не узгоджені певні внутрішні організаційні моменти, офіційно про свою заявку команда поки не оголошує. Очікується, що повідомлення про участь нададуть на початку наступного тижня.

Згідно з нормами безпеки проведення змагань і відповідності регламентним нормам проведення турніру базовими визнані три арени – київський Палац спорту, кременчуцький «Айсберг» і льодовий стадіон у Калуші. Попередньо в Палаці спорту суперників прийматиме «Сокіл», в «Айсбергу» – «Кременчук» і «Берсерки», у Калуші – «Легіон» і «Дніпро».

Старт чемпіонату запланований на 6 жовтня.

«Отримую задоволення від роботи з молодими хлопцями»: головний тренер Олександр Савицький

Хокейний клуб «Кременчук» до нового сезону готує незмінний тренерський штаб: головний тренер Олександр Савицький, а також тренери Дмитро Сумець та Олександр Соколов.

Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький розповів про підготовку до нового чемпіонату та цілей на сезон.

- На початку серпня розпочали збори й підготовку до тренувань, трохи їх підкорегували, адже нові молоді виконавці та нова команда. Тому у плані переглянули деякі моменти. Й зараз по заздалегідь наміряному плану тренуємося та готуємося до сезону.

Спочатку ми дали хлопцям втягнутися. У нас було по два тренування на день: одне на льоду та одне на землі. Кожного тижня проводимо такі ігри. А з понеділка по п’ятницю проводимо по три-чотири тренування на день.

- Скільки наразі в команді гравців?

- Зараз у нас 24 гравці. У нас два воротарі, зараз ще один приїхав молодий воротар, й загалом 25.

- Вже відомо коли стартує чемпіонат та відбудеться перша гра?

- Є проєкт розкладу ігор, але він ще в розробці. Тому стовідсотково сказати наразі не можу, але перша гра запланована на 6-7 жовтня.

- Зараз у нас команда омолодилася й відсутні легіонери з інших країн. Які очікування від команди?

- Я отримаю задоволення від роботи з молодими хлопцями. В очах у них горить вогонь, вони стараються кожен день, викладаються на 100%. Вважаю, що все буде добре. Є зміна, може не така, яка хотілося б, але за відповідальною працею ми здобудемо ще більших результатів ніж були. Бажаю хлопцям працювати так само, на користь собі та Україні.

- Які цілі на сезон?

- У нас завжди такі цілі – перемога у кожній грі. Ми тренуємося так, щоб перемагати у кожній грі, а там побачимо.

- Олександре Валерійовичу, які очікування від самого чемпіонату?

- Наразі важко щось загадувати. Живемо одним днем, а там побачимо.

Нагадаємо, що команду покинули: Андрій Денискін, Олексій Ворона, Всеволод Толстушко, Олександр Горлушко й Іван Савченко. Про нових гравців наразі зарано говорити, адже тренери ще формують команду.

«Зараз у всіх командах чемпіонату будуть лише українські спортсмени»: директор Тарас Захарченко

Директор ХК «Кременчук» Тарас Захарченко розповів як приймали рішення про призупинення чемпіонату через напад росії, подальшої долі російських хокеїстів, тренерський штаб та відновлення змагань.

Наступного дня після того, як 24 лютого росія здійснила повномасштабний наступ в Україну, відбулося засідання Федерації хокею України.

- Як було прийнято рішення про зупинення попереднього чемпіонату?

- 25 лютого Федерація хокею України прийняла рішення про призупинення чемпіонату України, оскільки всі розуміли, що це серйозно й надовго.

Команди залишилися на своїх місцях. «Кременчук» посідав друге місце, тому нам вручили «срібні» нагороди.

Щодо російських гравців, то у нас як і в більшості були легіонери з росії. Вони знаходилися у Кременчуці ще протягом двох тижнів після повномасштабного наступу. Оскільки їх неможливо було евакуювати через гарячу фазу війни. Як тільки з’явилася можливість та завдяки харківському тренеру Олексію Лазаренку, велика йому вдячність, ми змогли перенаправити всіх російських гравців разом з дружинами. Ми з Кременчука потягом відправили їх до Харкова й тренер вивіз їх на своєму автобусі до першого російського блок-поста. Й далі російські хокеїсти поїхали додому.

- Коли розпочався процес обговорення про відновлення чемпіонату?

- Після рішення Міністерства молоді та спорту про продовження змагань та чемпіонатів на новий сезон з футболу, в тому числі й хокею, ми почали консультації. Клуб консультуючись з Федерацією, військовою адміністрацією району та області, подав заявку про початок підготовки команди до нового сезону.

Єдина умова – без російських та білоруських легіонерів. Зараз у всіх командах чемпіонату будуть лише українські спортсмени. Сподіваємося, що рівень чемпіонату не впаде та не втратимо у видовищності гри.

Засмучує, що чемпіонат стартуватиме без глядачів. Ми всі розуміємо, що вболівальники дуже підтримують в ігровому плані й женуть команди вперед. Це єдине в чому ми бачимо проблему.

- У гравців була досить велика перерва без ігор. Як заповнювали паузу?

- Частина хлопців підтримували форму у складі збірної України. Оскільки у нас не було льоду, то ми їх сильно не завантажували, хтось займався волонтерством, хтось індивідуально підтримував форму.

- Відкритим залишається питання безпеки.

- Є звичайно протокол безпеки з проведення тренувань, є протокол евакуації та поведінки під час повітряної тривоги. Після того як прозвучить сигнал повітряної тривоги – на льодовій арені зупиняються змагання або тренування, присутні спускаються до підвалу або покидають арену. У нас є протокол безпеки, який затвердила Кременчуцька районна військова адміністрація.

- Чи є дозвіл військової адміністрації на проведення змагань?

- Так, є.

- Футбольні команди Полтавщини зіштовхнулися з проблемою отримання дозволу на проведення змагань. Навіть доводилося скасовувати та переносити ігри…

- Ми це питання пройшли. У нас є дозвіл.

- Чи розглядали варіанти дій, якщо повітряна тривога триватиме кілька годин? Чемпіонат футболу зіштовхнувся з проблемою, коли ігри затримували на 3-4 години, через тривалі повітряні тривоги.

- Ми наразі чекаємо на протокол від Федерації хокею України. Він наразі готується. Як тільки його приймуть, ми готові дотримуватися всіх рекомендацій та правил безпеки.

- Чи є зміни у тренерському штабі ХК «Кременчук»?

- Тренерський штаб залишився незмінним. Головний тренер Олександр Савицький, який разом з тренерами Дмитром Сумцем та Олександром Соколовим розпочали підготовку зборів.

- Хто покинув команду?

- У команді ми нікого не утримували, розуміючи обставини, декілька провідних гравців покинули команду, майже усі наші «збірники»: Андрій Денискін, Олексій Ворона, Всеволод Толстушко, Олександр Горлушко й Іван Савченко. Їх запросили іноземні клуби й продовжують зараз кар’єру за кордоном.

- Коли стартує чемпіонат України?

- Чемпіонат розпочнеться 6 жовтня. Планується, що ми виїжджаємо до Києва, щоб зіграти у Палаці спорту з київським «Соколом».